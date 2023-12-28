По российской карточной RPG "Черная книга" выпустят настольную игру

Юная крестьянка Василиса мечтает обвенчаться со своим возлюбленным. Но мечтам не суждено сбыться, ведь ей предначертано стать колдуньей, а её суженый трагически погибает при необъяснимых обстоятельствах.

Не желая мириться с горькой утратой, главная героиня возвращается на дорогу, ведущую во мрак. Чёрная книга, которая досталась ей с тёмными знаниями, исполнит абсолютно любое желание, но лишь тому, кто сумеет снять с её страниц все семь печатей.

Исследуйте мир, основанный на северо-русских мифологических рассказах. Помогайте крестьянам, изгоняйте бесов и найдите все секреты, спрятанные в игре