По российской карточной RPG "Черная книга" выпустят настольную игру

Сотрудники Hobby World анонсировали настольную игру по карточной RPG «Черная книга» от российской студии Morteshka. По словам авторов, больше всего она будет похожа на «Древний ужас».
В настолке игрокам предстоит путешествовать по Руси, изучать заклинания и сражаться с чертями и прочей нечистью. В Hobby World отметили, что в игре будет доступна механика с бесами из оригинала.
В процессе создания настольной «Черной книги» авторам помогали разработчики из Morteshka, консультируя по вопросам лора. Релиз игры намечен на Хэллоуин 2024 года.
«Черная книга» вышла в августе 2021 года на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. В Steam у игры 93% положительных отзывов.
Неплохое решение!