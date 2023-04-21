Black Book 10.08.2021
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Тактическая ролевая игра от российских разработчиков Black Book стала доступна для устройств iOS

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monk70
Новости

Morteshka Black и HypeTrain Digital выпустили в эту пятницу, 21 апреля, версию Black Book для iOS-устройств. Уже доступная для Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 и ПК в Steam, мобильная версия ничем не отличается от выпущенной ранее, просто в ней было адаптировано управление для сенсорных экранов.

Black Book — это захватывающая история о юной волшебнице Василисе, которая ищет силу Черной книги, чтобы оживить своего возлюбленного. Затем игрок должен сразиться со злыми силами в карточных сражениях и исследовать мир, в котором люди живут рядом с мифологическими существами. Погрузитесь в холодный, но соблазнительный мир славянских народных сказок – и откройте тайны, таящиеся во мраке.

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