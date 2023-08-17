В Epic Games Store стартовала раздача атмосферного российского приключения Black Book

Бесплатные игры из Epic Games Store от 17 августа 2023 года стали доступны для загрузки. На этой неделе вы получите в подарок Black Book и Dodo Peak.
Бесплатные игры Epic Games Store этой даты можно скачать на соответствующих страницах. На страницу Black Book вы можете попасть отсюда, а на страницу Dodo Peak - отсюда, но эта игра не будет доступна для пользователей из Росии.
Кроме того, можно запустить лаунчер Epic Games и перейти в магазин прямо оттуда. У вас есть время до 16:59 следующего четверга, 24 августа 2023 года, чтобы активировать эти игры. После этого они будут добавлены в вашу библиотеку навсегда, без каких-либо ограничений, как если бы вы их купили.
Black Book - мрачная игра в темных тонах по мотивам славянской мифологии от компании Morteshka. В
Dodo Peak - красочная платформенная аркада, в которой мы играем за дронта. Наша задача - спасти пропавших птенцов, а для этого придется прыгать туда-сюда по уровням, расположенным в негостеприимных горах, полных опасностей.
Хорошая игра - рекомендую 👍
Бои карточные?
Если можно так сказать. Не знаю точно как такая боевка называется
Тебе выдают умения из зарание подготовленных случайным образом (карты)
Забрал, может когда руки и дойдут)
А можно ли как то через поддержку удалить эту игру с аккаунта? Я просто не знал что она от российского разработчика.
Тогда почему ты пишешь на русском языке сидя на русском сайте? ЗРАДА КЛОУН
На эпик пофик.