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Black Book 10.08.2021
7.6 169 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача атмосферного российского приключения Black Book

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butcher69
Новости

Бесплатные игры из Epic Games Store от 17 августа 2023 года стали доступны для загрузки. На этой неделе вы получите в подарок Black Book и Dodo Peak.

Бесплатные игры Epic Games Store этой даты можно скачать на соответствующих страницах. На страницу Black Book вы можете попасть отсюда, а на страницу Dodo Peak - отсюда, но эта игра не будет доступна для пользователей из Росии.

Кроме того, можно запустить лаунчер Epic Games и перейти в магазин прямо оттуда. У вас есть время до 16:59 следующего четверга, 24 августа 2023 года, чтобы активировать эти игры. После этого они будут добавлены в вашу библиотеку навсегда, без каких-либо ограничений, как если бы вы их купили.

Black Book - мрачная игра в темных тонах по мотивам славянской мифологии от компании Morteshka. В

Dodo Peak - красочная платформенная аркада, в которой мы играем за дронта. Наша задача - спасти пропавших птенцов, а для этого придется прыгать туда-сюда по уровням, расположенным в негостеприимных горах, полных опасностей.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Pimba

Хорошая игра - рекомендую 👍

3
Abarmot90

Бои карточные?

0
Pimba Abarmot90

Если можно так сказать. Не знаю точно как такая боевка называется

Тебе выдают умения из зарание подготовленных случайным образом (карты)

0
tvorog8088

Забрал, может когда руки и дойдут)

0
Deviant Mind

А можно ли как то через поддержку удалить эту игру с аккаунта? Я просто не знал что она от российского разработчика.

-1
Джейк Сулли

Тогда почему ты пишешь на русском языке сидя на русском сайте? ЗРАДА КЛОУН

0
Кей Овальд

На эпик пофик.

-9