В Epic Games Store стартовала раздача атмосферного российского приключения Black Book ©

Бесплатные игры из Epic Games Store от 17 августа 2023 года стали доступны для загрузки. На этой неделе вы получите в подарок Black Book и Dodo Peak.

Бесплатные игры Epic Games Store этой даты можно скачать на соответствующих страницах. На страницу Black Book вы можете попасть отсюда, а на страницу Dodo Peak - отсюда, но эта игра не будет доступна для пользователей из Росии.

Кроме того, можно запустить лаунчер Epic Games и перейти в магазин прямо оттуда. У вас есть время до 16:59 следующего четверга, 24 августа 2023 года, чтобы активировать эти игры. После этого они будут добавлены в вашу библиотеку навсегда, без каких-либо ограничений, как если бы вы их купили.

Black Book - мрачная игра в темных тонах по мотивам славянской мифологии от компании Morteshka. В

Dodo Peak - красочная платформенная аркада, в которой мы играем за дронта. Наша задача - спасти пропавших птенцов, а для этого придется прыгать туда-сюда по уровням, расположенным в негостеприимных горах, полных опасностей.