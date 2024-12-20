В Steam началась бесплатная раздача Black Desert

Как стало известно, Black Desert от студии Pearl Abyss (создатели предстоящей Crimson Desert) можно забрать бесплатно в магазине Steam до 6 января в 23:00 по московскому времени 2025 года.

При получении бесплатной копии игры в Steam, она останется в библиотеке пользователя, который активировал ее на свой аккаунт в рамках данной акции. Обычная цена Black Desert составляет 350 рублей.

В отличии от бесплатной версии игры, которая доступна на сайте разработчиков, Steam-версия включает в себя Premium-контент на месяц, включая расширенный на 16 слотов инвентарь и виртуальное складское перемещение. Кроме того, игрок получает 30-процентную прибавку к опыту при использовании скиллов персонажей, транспортных средств и ремесленных навыков.

Black Desert предлагает бесшовный огромный мир, боевую систему «non-target», баланс PvP, PvE и GvG, осады замков, большое количество оригинальных заданий, домовладение, торговлю, крафт и многое другое.