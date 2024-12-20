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Black Desert 12.10.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 416 оценок

В Steam началась бесплатная раздача Black Desert

AceTheKing
Новости

Как стало известно, Black Desert от студии Pearl Abyss (создатели предстоящей Crimson Desert) можно забрать бесплатно в магазине Steam до 6 января в 23:00 по московскому времени 2025 года.

При получении бесплатной копии игры в Steam, она останется в библиотеке пользователя, который активировал ее на свой аккаунт в рамках данной акции. Обычная цена Black Desert составляет 350 рублей.

В отличии от бесплатной версии игры, которая доступна на сайте разработчиков, Steam-версия включает в себя Premium-контент на месяц, включая расширенный на 16 слотов инвентарь и виртуальное складское перемещение. Кроме того, игрок получает 30-процентную прибавку к опыту при использовании скиллов персонажей, транспортных средств и ремесленных навыков.

Black Desert предлагает бесшовный огромный мир, боевую систему «non-target», баланс PvP, PvE и GvG, осады замков, большое количество оригинальных заданий, домовладение, торговлю, крафт и многое другое.

-12
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Tanaell

Это шутка видимо, она и так бесплатная...

11
Александр Дантес

Она же вроде как бесплатная, или я чего то перепутал?

1
MunchkiN 616

в стим платная с какими то микро плющками. а если без стим то бесплатная.

2
vertehwost MunchkiN 616

Я её в Стим бесплатно пару лет назад приобрёл, правда понял что нафиг она не нужна

отя какой блин пару это был примерно 2017 год

5
Пользователь ВКонтакте

Она же и так бесплатная всегда была🗿 // Артём Бурмистров

1
Пользователь ВКонтакте

Не
Платновое было // Григорий Гладков

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я в неё бесплатно играл. И это явно были не "Бесплатные выходные в Steam" // Артём Бурмистров

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

350 славянских долларов обычно стоит...хотя иногда бывали скидки где за 30 с чем то рублей отдавали // Григорий Гладков

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Артём Бурмистров

0
Пользователь ВКонтакте

Там несколько Блек "десертов" Один бесплатно тругой платный, у себя на аке оба имею и ни разу не запускал // Артём Барских

0
My life is a game

стоит попробовать?
говорят копия Crimson Desert

0
DezkQ

Она сдохла и давно

0
u3epJlu

Скорее уж кримсон копия бдо, и то это нам пока так кажется. А попробовать стоит, боевка там прикольная (правда не на всех классах), да и помимо боев есть чем заняться.

0
Braini Shy

Вскоре выпустят новый класс, если хочешь пробовать - создавай сезонного персонажа(быстро прокачаешь и шмот хороший будет)

0
LuckyСat

На Pearl Abyss всегда бесплатно БДО

0
Snake2105

Года 2 назад за 200 руб. где то её купил, думал интересная, чуть побегал и забросил ее, не интересно

0