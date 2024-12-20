В Steam началась бесплатная раздача Black Desert

Как стало известно, Black Desert от студии Pearl Abyss (создатели предстоящей Crimson Desert) можно забрать бесплатно в магазине Steam до 6 января в 23:00 по московскому времени 2025 года.
При получении бесплатной копии игры в Steam, она останется в библиотеке пользователя, который активировал ее на свой аккаунт в рамках данной акции. Обычная цена Black Desert составляет 350 рублей.
В отличии от бесплатной версии игры, которая доступна на сайте разработчиков, Steam-версия включает в себя Premium-контент на месяц, включая расширенный на 16 слотов инвентарь и виртуальное складское перемещение. Кроме того, игрок получает 30-процентную прибавку к опыту при использовании скиллов персонажей, транспортных средств и ремесленных навыков.
Black Desert предлагает бесшовный огромный мир, боевую систему «non-target», баланс PvP, PvE и GvG, осады замков, большое количество оригинальных заданий, домовладение, торговлю, крафт и многое другое.
Это шутка видимо, она и так бесплатная...
Она же вроде как бесплатная, или я чего то перепутал?
в стим платная с какими то микро плющками. а если без стим то бесплатная.
Я её в Стим бесплатно пару лет назад приобрёл, правда понял что нафиг она не нужна
отя какой блин пару это был примерно 2017 год
Она же и так бесплатная всегда была🗿 // Артём Бурмистров
Не
Платновое было // Григорий Гладков
Я в неё бесплатно играл. И это явно были не "Бесплатные выходные в Steam" // Артём Бурмистров
350 славянских долларов обычно стоит...хотя иногда бывали скидки где за 30 с чем то рублей отдавали // Григорий Гладков
// Артём Бурмистров
Там несколько Блек "десертов" Один бесплатно тругой платный, у себя на аке оба имею и ни разу не запускал // Артём Барских
стоит попробовать?
говорят копия Crimson Desert
Она сдохла и давно
Скорее уж кримсон копия бдо, и то это нам пока так кажется. А попробовать стоит, боевка там прикольная (правда не на всех классах), да и помимо боев есть чем заняться.
Вскоре выпустят новый класс, если хочешь пробовать - создавай сезонного персонажа(быстро прокачаешь и шмот хороший будет)
На Pearl Abyss всегда бесплатно БДО
Года 2 назад за 200 руб. где то её купил, думал интересная, чуть побегал и забросил ее, не интересно