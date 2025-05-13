У отечественного хоррора The Black Ice вышел новый трейлер

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Отечественный хоррор The Black Ice получил обновленный трейлер!

Питерская студия Red Crab Games совместно с издательством Antelus Games представили новый трейлер своего survival-horror'a.

The Black Ice - классический хоррор, в котором игрок исследует таинственный комплекс в Антарктиде. По сюжету - на станции «Мирный» принимают сигнал SOS с соседнего научного комплекса «Восток». Полярник отправляется проверить, что к чему, и находит базу без единой души. Двери заперты, связь оборвана, а куда подевались все сотрудники — непонятно.

Напоминаем, бесплатная демо-версия игры доступна в Steam и VK-Play.