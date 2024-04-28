Разработчики Black Mesa представили видео с разработчиками мода Black Mesa: Blue Shift

"Приветствую учёных! Несколько интересных новостей от наших друзей из Hecu Collective! Если вы с ними не знакомы, их команда усердно работала над модом Black Mesa: Blue Shift. Недавно они дали интервью LambdaGeneration, погрузившись в технические аспекты своей разработки и поделившись некоторыми скриншотами и кадрами игрового процесса.
Black Mesa (ранее известная как Black Mesa: Source) — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная студией Crowbar Collective; ремейк игры Half-Life компании Valve, выпущенной в 1998 году. Изначально проект был анонсирован в 2004 году, а в 2012 году выпущен как бесплатная пользовательская модификация; в дальнейшем, с одобрения компании-правообладателя Valve и через принадлежащий ей же сервис Steam, Black Mesa была выпущена уже в качестве самостоятельной коммерческой игры: в 2015 году — в раннем доступе, в 2020 году — в полном завершённом виде.
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странно подчистили опять. ну как бы я указывал на 5ю главу Black Mesa: Blue Shift скачать их официально можно (достаточно в мастерской стима подписаться и возможно так же с разработчиков) т.к разрабы игры подтвердили я так понял. но редакторы указали ссылку на 1-4 главы без 5й в новости