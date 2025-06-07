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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 981 оценка

В сети появился новый ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

CrowbarBox CrowbarBox

В сети появился новый ролик с русской озвучкой мода Black Mesa: Blue Shift — проект разрабатывается командой IGROVIK TEAM VOICE. По материалам видео видно, что работа над локализацией уже выходит на финальную стадию.

Что можно сказать о качестве работы?
Озвучка выполнена на высоком уровне: голоса актёров звучат естественно, а техническая часть (чистота записи, сведение) соответствует профессиональным стандартам.
Хотелось бы отметить что члены команды ранее сотрудничали с Mechanics VoiceOver — их голоса можно услышать в таких играх, как:

  • Hi-Fi RUSH
  • Grim Dawn
  • Alan Wake
    ...и других проектах.

Остаётся дождаться релиза — а пока можно оценить работу команды в опубликованном ролике.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
sa1958

Да вроде всё понятно о чём говорят.

А это самое важное.

4
ViksOne

Прошел 4 эпизода, которые вышли, ждём остальные

4
Egik81

при неимении лучшего сгодится.

2
BloomingVysor

Норм

1
Despot_Aspid

Ужас. Мои уши... Хорошо что я на английском уже привык играть. Не сложный текст уже и на слух не плохо воспринимаю. Как же такие озвучки и переводы портят игры, а ведь кто то этому ещё и рад... Сказочные д***бы.

1