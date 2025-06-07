В сети появился новый ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

В сети появился новый ролик с русской озвучкой мода Black Mesa: Blue Shift — проект разрабатывается командой IGROVIK TEAM VOICE. По материалам видео видно, что работа над локализацией уже выходит на финальную стадию.

Что можно сказать о качестве работы?

Озвучка выполнена на высоком уровне: голоса актёров звучат естественно, а техническая часть (чистота записи, сведение) соответствует профессиональным стандартам.

Хотелось бы отметить что члены команды ранее сотрудничали с Mechanics VoiceOver — их голоса можно услышать в таких играх, как:

Hi-Fi RUSH

Grim Dawn

Alan Wake

...и других проектах.

Остаётся дождаться релиза — а пока можно оценить работу команды в опубликованном ролике.