В сети появился новый ролик русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

В сети появился новый ролик с русской озвучкой мода Black Mesa: Blue Shift — проект разрабатывается командой IGROVIK TEAM VOICE. По материалам видео видно, что работа над локализацией уже выходит на финальную стадию.
Что можно сказать о качестве работы?
Озвучка выполнена на высоком уровне: голоса актёров звучат естественно, а техническая часть (чистота записи, сведение) соответствует профессиональным стандартам.
Хотелось бы отметить что члены команды ранее сотрудничали с Mechanics VoiceOver — их голоса можно услышать в таких играх, как:
- Hi-Fi RUSH
- Grim Dawn
- Alan Wake
...и других проектах.
Остаётся дождаться релиза — а пока можно оценить работу команды в опубликованном ролике.
Да вроде всё понятно о чём говорят.
А это самое важное.
Прошел 4 эпизода, которые вышли, ждём остальные
при неимении лучшего сгодится.
Норм
Ужас. Мои уши... Хорошо что я на английском уже привык играть. Не сложный текст уже и на слух не плохо воспринимаю. Как же такие озвучки и переводы портят игры, а ведь кто то этому ещё и рад... Сказочные д***бы.