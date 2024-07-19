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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 719 оценок

Вас ждёт Black Mesa в VR, теперь полностью на русском

CONDROS
Новости

Команда энтузиастов из России представила тизер-трейлер полностью русифицированной Black Mesa - RUS VR MOD:

Уже совсем скоро русскоязычная VR аудитория сможет оценить максимально русифицированный "ремастер ремастера": Black Mesa - RUS VR MOD, в котором представлены не встречающиеся ранее в Black Mesa улучшенные текстуры, ассеты и пасхалки, с любовью сделанные для фанатов серии.

Разработчики проделали много ручной работы по переносу оружия и исправлению ошибок игры под VR, полностью переведены новые текстуры и звук.

Релиз состоится 26.08.24, планируется 2 геймплейных трейлера и трейлер запуска, где будет подробно показано, что из себя представляет модификация.

Ждём.

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