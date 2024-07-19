Вас ждёт Black Mesa в VR, теперь полностью на русском

Команда энтузиастов из России представила тизер-трейлер полностью русифицированной Black Mesa - RUS VR MOD:

Уже совсем скоро русскоязычная VR аудитория сможет оценить максимально русифицированный "ремастер ремастера": Black Mesa - RUS VR MOD, в котором представлены не встречающиеся ранее в Black Mesa улучшенные текстуры, ассеты и пасхалки, с любовью сделанные для фанатов серии.

Разработчики проделали много ручной работы по переносу оружия и исправлению ошибок игры под VR, полностью переведены новые текстуры и звук.

Релиз состоится 26.08.24, планируется 2 геймплейных трейлера и трейлер запуска, где будет подробно показано, что из себя представляет модификация.

Ждём.