Вышла полная русская озвучка Black Mesa

Студия GamesVoice рада объявить о долгожданном выпуске русской озвучки для игры Black Mesa. Теперь фанаты Half-Life могут отправиться в захватывающее приключение внутри исследовательского центра "Чёрная Меза" в компании доктора Гордона Фримена полностью на русском языке.
Особенностью этой локализации является участие актеров, которые уже принимали участие в официальной озвучке Half-Life 2 и его эпизодов.
Black Mesa - это независимое переосмысление первой части серии Half-Life, предлагающее игрокам возможность пережить увлекательную историю с новым качественным звуковым оформлением.
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
А разве ее не было?
А ты в вакууме находишься?
За каким-то решили сделать вторую озвучку
Здорово!!! Затестим.