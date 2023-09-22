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Black Mesa 14.09.2012
9.1 1 528 оценок

Вышла полная русская озвучка Black Mesa

dear mum
Новости

Студия GamesVoice рада объявить о долгожданном выпуске русской озвучки для игры Black Mesa. Теперь фанаты Half-Life могут отправиться в захватывающее приключение внутри исследовательского центра "Чёрная Меза" в компании доктора Гордона Фримена полностью на русском языке.

Особенностью этой локализации является участие актеров, которые уже принимали участие в официальной озвучке Half-Life 2 и его эпизодов.

Black Mesa - это независимое переосмысление первой части серии Half-Life, предлагающее игрокам возможность пережить увлекательную историю с новым качественным звуковым оформлением.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
KleptomaniacalAlbert

А разве ее не было?

1
Punisher1

А ты в вакууме находишься?

-1
HellowRainbow

За каким-то решили сделать вторую озвучку

0
askazanov

Здорово!!! Затестим.

-1