50 минут геймплея Souls-подобного экшена Black Myth: Wukong ©

Вчера мы поделились несколькими новыми скриншотами и просочившимся видео геймплея Black Myth: Wukong. Итак, вот сегодняшнее видео, содержащее 50 минут совершенно нового игрового процесса из предстоящей ролевой игры на базе Unreal Engine 5.

Black Myth: WuKong — игра от третьего лица, основанная на «Путешествии на Запад» и посвященная Королю обезьян и его особым способностям. Кроме того, игра предложит игрокам 72 различных способности.

В игре обещают разнообразный состав противников, каждый из которых обладает уникальными сильными сторонами. Как Избранный, помимо освоения различных техник с посохом, вы также можете свободно комбинировать различные заклинания, способности, оружие и снаряжение, чтобы найти формулу победы, которая лучше всего подходит вашему стилю боя.

Кроме того, игроки будут раскрывать истории, стоящие за множеством персонажей, углубляясь в сражения с ними, чтобы «попробовать любовь и ненависть, жадность и ярость, которые они когда-то имели и до сих пор носят с собой».

Black Myth: Wukong в настоящее время нацелен на дату выпуска в 2024 году. Она будет использовать преимущества Unreal Engine 5, будет поддерживать Ray Tracing и DLSS 3 при запуске.