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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 861 оценка

Авторы Stellar Blade подтвердили слухи о коллаборации и геймплейных нововведениях для экшена

Gutsz
Новости

Недавно по сети активно распространились слухи о масштабной поддержке сюжетного экшена Stellar Blade. Разработчики из студии Shift Up якобы собираются выпустить несколько крупных геймплейных обновлений с новым контентом и даже организовать коллаборацию с другой игрой. Такая активность для одиночного проекта без сетевых режимов выглядит как настоящий подарок геймерам, поэтому в подобные утечки верилось с трудом. Тем не менее сегодня авторы игры частично подтвердили эти слухи.

Студия Shift Up опубликовала развернутый документ, раскрывающий планы команды на ближайшее будущее, перед собственными инвесторами. В документе отмечается, что они пока не готовы назвать сроки релиза версии Stellar Blade для ПК, однако для игры планируют выпустить несколько масштабных обновлений.

Авторы через патчи хотят включить в экшен новые дополнительные элементы игрового процесса. Также в Shift Up подтвердили, что в скором времени в игре появится новый контент, который станет частью масштабной коллаборации с другим проектом. Детали сотрудничества не разглашаются, но вероятно это будет собственная игра от Shift Up.

Для Stellar Blade у нас есть планы по внедрению новых элементов игрового процесса, включая выпуск загружаемого контента и новое сотрудничество [интеллектуальной собственности]. Между тем, глобальный подход компании к единой сборке позволяет одновременно выполнять глобальные обновления, чтобы обеспечить единообразие игрового процесса для пользователей и быстрое развертывание контента по низкой цене.

— сообщает Shift Up.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kenn1y

Хватит костюмов горничных, которые актуальны в плане погружения разве в городе, больше боевых костюмов в стиле 2 версии.

1
-zotik-

А как тогда на сиси и писи в игре смотреть?

3
Кей Овальд

Ну, спасибо консольщикам за бета-тест. На ПК выйдет сразу полная версия, отлично.

1