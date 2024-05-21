Авторы Stellar Blade подтвердили слухи о коллаборации и геймплейных нововведениях для экшена

Недавно по сети активно распространились слухи о масштабной поддержке сюжетного экшена Stellar Blade. Разработчики из студии Shift Up якобы собираются выпустить несколько крупных геймплейных обновлений с новым контентом и даже организовать коллаборацию с другой игрой. Такая активность для одиночного проекта без сетевых режимов выглядит как настоящий подарок геймерам, поэтому в подобные утечки верилось с трудом. Тем не менее сегодня авторы игры частично подтвердили эти слухи.
Студия Shift Up опубликовала развернутый документ, раскрывающий планы команды на ближайшее будущее, перед собственными инвесторами. В документе отмечается, что они пока не готовы назвать сроки релиза версии Stellar Blade для ПК, однако для игры планируют выпустить несколько масштабных обновлений.
Авторы через патчи хотят включить в экшен новые дополнительные элементы игрового процесса. Также в Shift Up подтвердили, что в скором времени в игре появится новый контент, который станет частью масштабной коллаборации с другим проектом. Детали сотрудничества не разглашаются, но вероятно это будет собственная игра от Shift Up.
Для Stellar Blade у нас есть планы по внедрению новых элементов игрового процесса, включая выпуск загружаемого контента и новое сотрудничество [интеллектуальной собственности]. Между тем, глобальный подход компании к единой сборке позволяет одновременно выполнять глобальные обновления, чтобы обеспечить единообразие игрового процесса для пользователей и быстрое развертывание контента по низкой цене.
— сообщает Shift Up.
Хватит костюмов горничных, которые актуальны в плане погружения разве в городе, больше боевых костюмов в стиле 2 версии.
А как тогда на сиси и писи в игре смотреть?
Ну, спасибо консольщикам за бета-тест. На ПК выйдет сразу полная версия, отлично.