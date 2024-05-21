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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5 88 оценок

Новый трейлер бесплатного шутера XDefiant посвятили составу боевого пропуска

butcher69
Новости

Всего за несколько часов до выхода XDefiant компания Ubisoft выпустила новый трейлер игры, в котором демонстрируется предсезонный боевой пропуск.

В нем показаны различные награды из предсезонного боевого пропуска, в том числе штурмовая винтовка MDR, которая будет бесплатной для всех игроков, и премиальные награды, такие как уникальные скины для различных персонажей и оружия. Всего в предсезонном боевом пропуске XDefiant будет 50 уровней наград, которые игроки смогут заработать.

В преддверии выхода XDefiant Ubisoft недавно подчеркнула, что в игре не будет "pay to win". Хотя это не означает, что игроки не смогут покупать во внутриигровом магазине предметы, влияющие на геймплей, Ubisoft уверяет, что эти предметы можно будет заработать и в обычной игре.

Бесплатных игроков также ожидает множество наград, а также другой контент, например, ежедневные и еженедельные внутриигровые задания, задания на владение оружием и т.д.

XDefiant выйдет сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
tvorog8088

И это даже не Финалка с более менее оригинальным геймплеем, обычный шутерок, из контры и колды врядли кто на долго тут задержится, как очередные коробочки в контре раздавать будут так онлайн в этой подделке и просядет.

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Exies27

Интересно, сколько проживет эта игра.

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Famiclone

В смысле "проживет"?! Она мертворожденная

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