Новый трейлер бесплатного шутера XDefiant посвятили составу боевого пропуска

Всего за несколько часов до выхода XDefiant компания Ubisoft выпустила новый трейлер игры, в котором демонстрируется предсезонный боевой пропуск.
В нем показаны различные награды из предсезонного боевого пропуска, в том числе штурмовая винтовка MDR, которая будет бесплатной для всех игроков, и премиальные награды, такие как уникальные скины для различных персонажей и оружия. Всего в предсезонном боевом пропуске XDefiant будет 50 уровней наград, которые игроки смогут заработать.
В преддверии выхода XDefiant Ubisoft недавно подчеркнула, что в игре не будет "pay to win". Хотя это не означает, что игроки не смогут покупать во внутриигровом магазине предметы, влияющие на геймплей, Ubisoft уверяет, что эти предметы можно будет заработать и в обычной игре.
Бесплатных игроков также ожидает множество наград, а также другой контент, например, ежедневные и еженедельные внутриигровые задания, задания на владение оружием и т.д.
XDefiant выйдет сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
И это даже не Финалка с более менее оригинальным геймплеем, обычный шутерок, из контры и колды врядли кто на долго тут задержится, как очередные коробочки в контре раздавать будут так онлайн в этой подделке и просядет.
Интересно, сколько проживет эта игра.
В смысле "проживет"?! Она мертворожденная