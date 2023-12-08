Атмосферный трейлер Black Myth Wukong раскрывает дату релиза

Дата выхода Black Myth: Wukong - 20 августа 2024 года на PS5, Xbox Series X/S и PC. Трейлер с датой выхода Black Myth: Wukong, показанный на церемонии The Game Awards 2023, дает нам еще один интересный взгляд на грядущую экшен-RPG, основанную на китайской мифологии, разработанную и изданную Game Science.
Основанная на "Путешествии на Запад", одном из четырех классических романов китайской литературы, игра ставит вас на место Предназначенного, заставляя отправиться в увлекательный, но опасный мир. Осваивайте и комбинируйте различные заклинания, оружие и способности, чтобы соответствовать своему стилю боя.
Ожидаем. Графа моё почтение .
Графоний конечно китайцы выдали знатный. Теперь главное, чтобы это не была очередная соулслайк дрочильня)
Не нравятся игры - иди посмотри Унчуртед в очередной раз )))))))
То, что это соуслайк, было понятно с самого их первого трейлера. Только в отличие от ДС здесь есть сюжет, основанный на китайском эпосе и куча прикольных геймплейных элементов. Еще и графику завезли приличную. Соулслайк боевка не проблема, если все остальное будет сделано хорошо, а трейлер внушает оптимизм.
Блин, ну не мое этот соулслайк, не люблю я тратить кучу часов для убийства одного боса) Сколько не пытался заставить себя поиграть в такое, не как не принимает моя душа, что я могу поделать)
Lords of the fallen 2 вышла такой парашай дрочильня мобов. Может это игра будет норм.