Black Myth: Wukong вернулась в свежий чарт Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Большая Летняя распродажа закончилась на прошлой неделе, но мы все еще видим её влияние на чарт продаж, где практически нет никаких изменений. Все те же проверенные временем проекты, хотя отдельно стоит отметить возвращение в топ-10 предзаказа на китайский экшен Black Myth: Wukong, который выйдет 20 августа этого года.

Если учитывать финансовые показатели условно-бесплатных игр, то единственным новым релизом в чарте стала Once Human. Эта многопользовательская бесплатная игра на выживание вышла 9 июля и, несмотря на смешанные отзывы, превзошла ожидания разработчиков по пиковому онлайну, заняв восьмое место. Бесплатная The First Descendant, вышедшая в начале июля, уступила лидерство сразу двум играм: PUBG: Battlegrounds и Dota 2.

В тройке лидеров чарта продаж премиум-проектов по-прежнему находятся Elden Ring и Baldur's Gate 3.