Black Myth: Wukong вернулась в свежий чарт Steam

Этот ролевой экшен вдохновлён «Путешествием на Запад», одним из самых известных и увлекательных произведений китайской литературы. Вы погрузитесь в мир, полный чудес и опасностей, где вам предстоит раскрыть тайну древней легенды.

Главный герой игры — Избранник судьбы, который должен пройти через множество испытаний и сражений, чтобы достичь своей цели. Он не боится никаких препятствий и готов сразиться с любым врагом, будь то демон, бог или дракон.

Ваш герой обладает уникальными способностями, которые позволяют вам манипулировать заклинаниями, превращениями и магическими сосудами. Эти элементы добавляют глубину и разнообразие игровому процессу, ведь вы можете подстраивать сражения под свой стиль и ситуацию. Во время битв также можно использовать разное оружие и снаряжение, чтобы усилить свои характеристики и получить преимущество над противниками.

Во время прохождения вы будете не только сражаться, но и знакомиться с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю, свои мотивы и свои секреты.