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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 672 оценки

Sony активно помогала в работе над Black Myth: Wukong

butcher69 butcher69

Разговоры о возможной консольной эксклюзивности Black Myth: Wukong для PS5 не утихают. Несмотря на то, что у игры уже есть рейтинг ESRB для Xbox Series X/S, релиза на платформе Microsoft пока не состоялось. Разработчики объясняют это техническими ограничениями, особенно ограниченной памятью (10 ГБ) на Xbox Series S.

Однако, даже если договор об эксклюзивности не был подписан, Sony активно помогала Game Science в разработке. В интервью SIE Blog вице-президент Sony Фил Розенберг отметил, что команда Content Ventures оказывает поддержку перспективным проектам, а в работе с Black Myth: Wukong были задействованы лучшие специалисты компании.

Розенберг подчеркнул, что такой же подход применялся к Genshin Impact, Stellar Blade и Stray, причем Genshin оставалась эксклюзивом для PS5 долгие годы. Это породило слухи о том, что Sony может попытаться удержать и Black Myth: Wukong, пусть и временно.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Vetrjak

Да-да конечно верим.

1
AlluringJake

Ничего себе, вот это новость.

0
Egik81

Общая память (в данном случае к тому же специализированная видеопамять), несмотря на одинаковое железо, может по разному распределятся. Все зависит от платформа держателей. По мне больше похоже на попытку продаться подороже. Учитывая как, игра выстрелила на ПК.

0
smallhell

Чот не верю. Думаю, максимум манагера лишнего выделили, что бы бумажки быстрее подписывались.

0
AlexFoRestor

Этой новости уже сто лет в обед и её здесь публиковали

0
Палыч Роков

Если эта шляпа на ПК нормально не работает, то что там на консоли будет страшно представить

-5
AlluringJake

На пс5 про выглядит очень достойно, не надо нагнетать того чего сам не видел.

2
simiola

даже на моей старой 6800хт в 4к пусть и с фср все отлично работает

0
Палыч Роков AlluringJake

Я её на ПК запускал, в 4к даже с генератором подстатерривала на 4090 при нормальном фпс, на новой карте не пробовал ещё

0
Палыч Роков simiola

какое 4к на 6800хт?? ты о чём? там по умолчанию избыточная выборка на 50% стоит, т.е. даже выбирая 4к игра автоматом его половинит, а если ты ещё фср включаешь, то там по факту наверное в 720р играешь. Самая большая проблема не низкий фпс, а статерры, они всё портят

0
simiola Палыч Роков

статтеров у меня нет, на 65" тв 2к натив выглядит гораздо хуже чем 4к фср качество или баланс

1