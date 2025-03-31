Sony активно помогала в работе над Black Myth: Wukong

Разговоры о возможной консольной эксклюзивности Black Myth: Wukong для PS5 не утихают. Несмотря на то, что у игры уже есть рейтинг ESRB для Xbox Series X/S, релиза на платформе Microsoft пока не состоялось. Разработчики объясняют это техническими ограничениями, особенно ограниченной памятью (10 ГБ) на Xbox Series S.
Однако, даже если договор об эксклюзивности не был подписан, Sony активно помогала Game Science в разработке. В интервью SIE Blog вице-президент Sony Фил Розенберг отметил, что команда Content Ventures оказывает поддержку перспективным проектам, а в работе с Black Myth: Wukong были задействованы лучшие специалисты компании.
Розенберг подчеркнул, что такой же подход применялся к Genshin Impact, Stellar Blade и Stray, причем Genshin оставалась эксклюзивом для PS5 долгие годы. Это породило слухи о том, что Sony может попытаться удержать и Black Myth: Wukong, пусть и временно.
Да-да конечно верим.
Ничего себе, вот это новость.
Общая память (в данном случае к тому же специализированная видеопамять), несмотря на одинаковое железо, может по разному распределятся. Все зависит от платформа держателей. По мне больше похоже на попытку продаться подороже. Учитывая как, игра выстрелила на ПК.
Чот не верю. Думаю, максимум манагера лишнего выделили, что бы бумажки быстрее подписывались.
Этой новости уже сто лет в обед и её здесь публиковали
Если эта шляпа на ПК нормально не работает, то что там на консоли будет страшно представить
На пс5 про выглядит очень достойно, не надо нагнетать того чего сам не видел.
даже на моей старой 6800хт в 4к пусть и с фср все отлично работает
Я её на ПК запускал, в 4к даже с генератором подстатерривала на 4090 при нормальном фпс, на новой карте не пробовал ещё
какое 4к на 6800хт?? ты о чём? там по умолчанию избыточная выборка на 50% стоит, т.е. даже выбирая 4к игра автоматом его половинит, а если ты ещё фср включаешь, то там по факту наверное в 720р играешь. Самая большая проблема не низкий фпс, а статерры, они всё портят
статтеров у меня нет, на 65" тв 2к натив выглядит гораздо хуже чем 4к фср качество или баланс