Sony активно помогала в работе над Black Myth: Wukong

Разговоры о возможной консольной эксклюзивности Black Myth: Wukong для PS5 не утихают. Несмотря на то, что у игры уже есть рейтинг ESRB для Xbox Series X/S, релиза на платформе Microsoft пока не состоялось. Разработчики объясняют это техническими ограничениями, особенно ограниченной памятью (10 ГБ) на Xbox Series S.

Однако, даже если договор об эксклюзивности не был подписан, Sony активно помогала Game Science в разработке. В интервью SIE Blog вице-президент Sony Фил Розенберг отметил, что команда Content Ventures оказывает поддержку перспективным проектам, а в работе с Black Myth: Wukong были задействованы лучшие специалисты компании.

Розенберг подчеркнул, что такой же подход применялся к Genshin Impact, Stellar Blade и Stray, причем Genshin оставалась эксклюзивом для PS5 долгие годы. Это породило слухи о том, что Sony может попытаться удержать и Black Myth: Wukong, пусть и временно.