Новая вакансия подтверждает, что игра про Черную пантеру будет с открытым миром

Black Panther - одна из самых ожидаемых игр, выходящих от Electronic Arts в ближайшем будущем. Ее разработкой занимается Cliffhanger Games, новая студия из Сиэтла, которой еще предстоит проявить себя, но есть большие надежды на то, что она справится с задачей благодаря грядущей игре о Черной Пантере. О разрабатываемой игре известно не так уж много, но недавняя вакансия указывает на то, что игра будет с открытым миром и песочницей.

В недавней вакансии, опубликованной Electronic Arts, команда Cliffhanger Studios приглашает "главного дизайнера песочницы", который возьмется за работу над игрой про Черную Пантеру. Это особенно интересная вакансия, поскольку в ней есть несколько упоминаний о том, что в основе "Черной пантеры" лежит иммерсивное окружение с открытым миром:

"... будет играть важную роль в разработке и наполнении встреч, систем и геймплея динамичным и развивающимся открытым миром.".

"... механики, способствующие созданию богатого окружения "песочницы"'.

"... способствуют созданию живого, захватывающего игрового мира."

На проект возлагаются большие надежды, ведь его возглавляет Кевин Стивенс, ранее работавший над Shadow of Mordor и Shadow of War, фантастическим дуэтом с открытым миром, уходящим корнями в сердце франшизы "Властелин колец".