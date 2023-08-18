Экшн-игра в стиле стимпанк Black Skylands вышла на ПК и консолях

Приключенческий экшен Black Skylands с видом сверху вышел в Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. После расширенного запуска раннего доступа в Steam, Black Skylands предлагает полный приключений мир для исследования, могущественных врагов, с которыми можно столкнуться, и историю, которая останется с игроками еще долго после того, как пройдут титры. Помогите Еве, молодому пилоту, защитить свою родину от кровожадных пиратов и построить один из лучших дирижаблей, которые Аспиа когда-либо видела.
Отправляйтесь в захватывающее приключение в яркой пиксельной вселенной Black Skylands. С четырьмя крупными обновлениями на этапе раннего доступа игра обогатила свою сюжетную линию и повысила опыт игрока. Приготовьтесь к огромному открытому миру, полному бесконечных сюрпризов и спрятанных сокровищ. Сопровождайте Еву и ее верного мотылька Луму в их путешествии по фермам, пустыням и зараженным землям, чтобы защитить парящие острова. Они могли бы использовать всю помощь они могут получить.
В Black Skylands уникальное сочетание жанров включает в себя сражения между кораблями, шутер с видом сверху, исследования и систему крафта. У каждого игрока обязательно будет свой собственный опыт, поскольку он может модифицировать свой дирижабль и оружие в соответствии со своим стилем игры. От арбалетов до ракетных установок — игроков ждет множество видов оружия и улучшений кораблей.
я что то пропустил она несколько дней на торентах лежала
Она давненько уже в раннем доступе была да и на торрентах тоже больше двух дней находится.
16 августа
Что 16 августа? Ты хотя бы просто вбей в поисковике и увидишь, что обзоры уже в 2021 на неё делали. Игра просто обрастала всякими обновлениями — крупными и мелкими. Это как Овервоч 2, который только неделю назад, с релизом в Стиме, вышел из раннего доступа по идее.
игра в версии 1.0 с 16 лежит на торентах
Специально вырезал со страницы необходимую информацию. Вижу, с её поиском у тебя небольшие проблемы.