Экшн-игра в стиле стимпанк Black Skylands вышла на ПК и консолях ©

Приключенческий экшен Black Skylands с видом сверху вышел в Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. После расширенного запуска раннего доступа в Steam, Black Skylands предлагает полный приключений мир для исследования, могущественных врагов, с которыми можно столкнуться, и историю, которая останется с игроками еще долго после того, как пройдут титры. Помогите Еве, молодому пилоту, защитить свою родину от кровожадных пиратов и построить один из лучших дирижаблей, которые Аспиа когда-либо видела.

Отправляйтесь в захватывающее приключение в яркой пиксельной вселенной Black Skylands. С четырьмя крупными обновлениями на этапе раннего доступа игра обогатила свою сюжетную линию и повысила опыт игрока. Приготовьтесь к огромному открытому миру, полному бесконечных сюрпризов и спрятанных сокровищ. Сопровождайте Еву и ее верного мотылька Луму в их путешествии по фермам, пустыням и зараженным землям, чтобы защитить парящие острова. Они могли бы использовать всю помощь они могут получить.

В Black Skylands уникальное сочетание жанров включает в себя сражения между кораблями, шутер с видом сверху, исследования и систему крафта. У каждого игрока обязательно будет свой собственный опыт, поскольку он может модифицировать свой дирижабль и оружие в соответствии со своим стилем игры. От арбалетов до ракетных установок — игроков ждет множество видов оружия и улучшений кораблей.