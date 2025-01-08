Шпионский боевик Black State получил новые трейлеры от NVIDIA

NVIDIA поделилась двумя новыми видеороликами на движке для предстоящей игры от третьего лица Black State. Эти трейлеры были сняты на NVIDIA RTX 5090 с DLSS 4.

Black State станет одной из первых игр, поддерживающих NVIDIA DLSS 4 и Reflex 2. Игра будет работать на Unreal Engine 5 и будет использовать преимущества Lumen. Более того, она будет поддерживать отражения с трассировкой лучей на ПК.

Black State — это приключенческая игра от третьего лица, которая, по-видимому, во многом вдохновлена ​​Meta Gear Solid и The Matrix. Одной из главных особенностей игры станут ее портальные двери. Это сделает игровой процесс захватывающим и постоянно меняющимся. Или, по крайней мере, так утверждают разработчики. Каждый раз, когда вы открываете дверь, вы можете оказаться в новом приключении, что делает игру захватывающей и немного опасной. Вы также можете вернуться через ту же дверь, что дает вам контроль над тем, где вы исследуете.

В настоящее время нет информации о дате выхода Black State.