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Black State 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
1 2 оценки

Состоялся анонс шпионского экшена от третьего лица Black State

butcher69
Новости

Турецкая студия Motion Blur анонсировала шпионский экшен от третьего лица под названием Black State. Игра, созданная на движке Unreal Engine 5, обещает захватывающую историю, динамичный геймплей и красивый визуал.

По сюжету игры, главный герой, бывший легендарный боец, получает задание от таинственного Архитектора: спасти плененного ученого и разобраться в причинах произошедшего катаклизма. Его путешествие приведет его в странный мир, где двери превращаются в порталы, ведущие в самые разные места.

В трейлере игры показан пример того, как герой проходит через дверь, ведущую в обычную комнату, а затем, открыв ее снова, оказывается в вагоне метро. Эта механика порталов станет одной из ключевых особенностей Black State, позволяя игрокам решать головоломки, преодолевать препятствия и атаковать врагов с неожиданных сторон.

Разработчики из Motion Blur работают над Black State уже более двух с половиной лет. За это время дизайн-документ игры разросся до 250 страниц. Вдохновение черпается из таких известных серий, как Metal Gear Solid, The Last of Us и Uncharted.

Дата релиза Black State пока не объявлена. В ближайшее время игра должна появиться на страницах Steam и Epic Games Store.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Что то интересное...

1
Madiark

Выглядит неплохо, даже сочная расчлененка присутствует, ещё радует что гг не очередная черная феминистка

1
saa0891

Схоронил в закладки, очень хочется надеяться что будут полноценные закрытые локации с качественным левел дизайном сделанные под стелс прохождение а не тупо клон MGS5 с унылыми аванпостами из пары домиков и дрочильней на огромной карте.

0
PolGhost

Как же всрато всё выглядит

-1
Stepan Bratuhin

Обоснуй свое мнение

1