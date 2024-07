Состоялся анонс шпионского экшена от третьего лица Black State

Турецкая студия Motion Blur анонсировала шпионский экшен от третьего лица под названием Black State. Игра, созданная на движке Unreal Engine 5, обещает захватывающую историю, динамичный геймплей и красивый визуал.

По сюжету игры, главный герой, бывший легендарный боец, получает задание от таинственного Архитектора: спасти плененного ученого и разобраться в причинах произошедшего катаклизма. Его путешествие приведет его в странный мир, где двери превращаются в порталы, ведущие в самые разные места.

В трейлере игры показан пример того, как герой проходит через дверь, ведущую в обычную комнату, а затем, открыв ее снова, оказывается в вагоне метро. Эта механика порталов станет одной из ключевых особенностей Black State, позволяя игрокам решать головоломки, преодолевать препятствия и атаковать врагов с неожиданных сторон.

Разработчики из Motion Blur работают над Black State уже более двух с половиной лет. За это время дизайн-документ игры разросся до 250 страниц. Вдохновение черпается из таких известных серий, как Metal Gear Solid, The Last of Us и Uncharted.

Дата релиза Black State пока не объявлена. В ближайшее время игра должна появиться на страницах Steam и Epic Games Store.