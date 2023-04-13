В Blade & Soul Revolution появился новый класс ©

Для начала небольшая ремарка, "Blade & Soul Revolution" это не Blade & Soul, поскольку Revolution - это совершенно другая MMORPG. Это мобильная игра, созданная не NCSoft, а Netmarble (Lineage 2 Revolution, Ni No Kuni: Cross Worlds и т.д.).

В последнем обновлении в игре появился новый класс персонажей, Qi Blade Champion, который достаточно универсален, чтобы хорошо работать как в ближнем, так и в дальнем бою.

Это класс ближнего боя, который использует в качестве оружия "клинок Ци", а также может атаковать с большого расстояния, используя "клинок", вызываемый с помощью умений. Он может выводить врагов из строя с помощью различных умений и атак.

Новый класс относится к расе Jin, но, к счастью, не имеет гендерной привязки, поэтому вы можете выбрать как женского или мужского персонажа.