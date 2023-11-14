Брутальная охотница на демонов в первом трейлере 2D-экшена Blade Chimera

В ходе ноябрьской выставки Nintendo Indie World Showcase 2023 издатель Playism представил 2D-экшен Blade Chimera от WSS Playground и Team Ladybug.

Действие этого временного эксклюзива для Nintendo Switch происходит в 20ХХ году, когда "города внезапно наводнили демоны в виде монстров и духов, которые внезапно появились в городе, что спровоцировало тотальную войну демонов".

Игрокам предстоит использовать демонический меч, чтобы "вмешиваться в прошлое, создавать платформы и защищаться от опасностей". Мы будем держать вас в курсе событий, связанных с выходом этой игры.

Blade Chimera выйдет на Nintendo Switch весной 2024 года.