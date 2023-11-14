Брутальная охотница на демонов в первом трейлере 2D-экшена Blade Chimera

В ходе ноябрьской выставки Nintendo Indie World Showcase 2023 издатель Playism представил 2D-экшен Blade Chimera от WSS Playground и Team Ladybug.
Действие этого временного эксклюзива для Nintendo Switch происходит в 20ХХ году, когда "города внезапно наводнили демоны в виде монстров и духов, которые внезапно появились в городе, что спровоцировало тотальную войну демонов".
Игрокам предстоит использовать демонический меч, чтобы "вмешиваться в прошлое, создавать платформы и защищаться от опасностей". Мы будем держать вас в курсе событий, связанных с выходом этой игры.
Blade Chimera выйдет на Nintendo Switch весной 2024 года.
Похоже на рекорд оф лодос вар.
Брутальная охотница на демонов
Какая к чёрту охотница? Это парень. *facepalm*
You play as Shin, a Demon Hunter who has lost his memories and is now exploring the world together with his sword—the transformed Lumina demon Lux—recollecting memories about yourself, your missing wife, and skills you've forgotten.
Подобные игры играли на старых телефонах в нулевых. Куда катится игровая индустрия?