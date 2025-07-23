Продажи Blades of Fire не оправдали ожиданий разработчиков

Blades of Fire — новая игра от MercurySteam, студии, известной такими проектами, как Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread. Вышедшая в мае на ПК, PS5 и Xbox Series, игра не оправдала коммерческих ожиданий. Компания считает, что этот результат отражает трудности, с которыми сталкивается индустрия в привлечении игроков к новым проектам и интеллектуальной собственности.

Blades of Fire, выпущенная 22 мая 2025 года на консолях и эксклюзивно для ПК в магазине Epic Games Store, не оправдала ожиданий Группы, несмотря на в целом положительные отзывы как игровой прессы, так и геймеров. Это подчёркивает трудности, с которыми сталкиваются многие участники отрасли в привлечении новых игр, особенно в условиях отсутствия устоявшегося бренда, способного сформировать лояльное сообщество игроков.

Компания уже прогнозировала падение выручки за финансовый год, но из-за провала игры операционные убытки, как ожидается, будут ещё больше, достигнув не менее 10 миллионов евро.