Мрачный релизный трейлер Blasphemous 2

The Game Kitchen и Team17 Digital выпустят Blasphemous 2 на Switch 24 августа 2023 года, а физический релиз состоится позже в сентябре. В преддверии выхода игры вы можете ознакомиться с новым трейлером, представленным ниже.
Трейлер демонстрирует ярко выраженный готический стиль Blasphemous 2 - от божественных персонажей до детально прорисованных пиксельных фонов, напоминающих соборы католической Испании. Несмотря на очевидную религиозную тематику, в этом мире также присутствует оттенок Dark Souls, наполненного ужасающими монстрами, которые еще больше подчеркивают готическое вдохновение игры.
Огромное разнообразие врагов и смертоносных боссов - от хрупких девчушек со смертоносными рапирами до высоченных рыцарей, готовых разбить вас на куски, - все это станет кульминацией поединка, в котором вам придется максимально использовать все возможности настраиваемого оружия и навыков Blasphemous 2.
Blasphemous 2 выйдет 24 августа на Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam.
фаны точно в экстазе)
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