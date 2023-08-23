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Blasphemous 2 24.08.2023
7.2 38 оценок

Мрачный релизный трейлер Blasphemous 2

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butcher69
Новости

The Game Kitchen и Team17 Digital выпустят Blasphemous 2 на Switch 24 августа 2023 года, а физический релиз состоится позже в сентябре. В преддверии выхода игры вы можете ознакомиться с новым трейлером, представленным ниже.

Трейлер демонстрирует ярко выраженный готический стиль Blasphemous 2 - от божественных персонажей до детально прорисованных пиксельных фонов, напоминающих соборы католической Испании. Несмотря на очевидную религиозную тематику, в этом мире также присутствует оттенок Dark Souls, наполненного ужасающими монстрами, которые еще больше подчеркивают готическое вдохновение игры.

Огромное разнообразие врагов и смертоносных боссов - от хрупких девчушек со смертоносными рапирами до высоченных рыцарей, готовых разбить вас на куски, - все это станет кульминацией поединка, в котором вам придется максимально использовать все возможности настраиваемого оружия и навыков Blasphemous 2.

Blasphemous 2 выйдет 24 августа на Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
bohdan2015

фаны точно в экстазе)

0
AT_Sagor

Голова-бур 2 снова будет насаживать еретиков на вертел правосудия!

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