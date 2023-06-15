Создатели Blasphemous 2: "Мы знаем, что игроки были недовольны управлением в первой игре" ©

В недавнем интервью креативный директор Энрике Кабеза и продюсер Дэвид Эроса из The Game Kitchen обсудили различные аспекты Blasphemous 2, который вырос в глубину и возможности благодаря поддержке издателя Team17 и большому успеху первой части, разошедшейся тиражом 2 млн+ копий.

Мы снова можем ожидать загадочную и таинственную историю, но полную сюрпризов и контента, который, как мы надеемся, игроки смогут открывать для себя постепенно, а не сразу, потому что мы предпочитаем делать маленькие шаги в этом направлении. Мы думаем, что в игре много истории, много персонажей, которые будут чувствовать себя свежими, такими же свежими, как и в Blasphemous 1, поэтому мы очень гордимся ими.



Мы начали все больше и больше углубляться в нашу собственную культуру, и нашли много интересных вещей, которые можно было бы вставить в игру. Так что в основном мы следуем примеру Blasphemous 1. Мы находим еще больше классных вещей, которые можно сделать со всей культурой, которая есть здесь [в Севилье]. С нашей стороны это очень честный поступок.



Одна из таких явных отсылок - скульптор, который помогает вам улучшить способности вашего персонажа, "в основном вдохновленный реальным скульптором Мартинесом Монтаньесом. Так что здесь это очень важно. Так что это как дань уважения ему.

Говоря о том, что в этот раз игра лучше ощущается в руках контроллера, Эроса добавляет, что

мы очень, очень хорошо понимали, что игроки не были довольны управлением первой игры вначале, в день выхода, и мы очень переживали по этому поводу. Мы не хотели совершить ту же ошибку. Поэтому мы действительно сосредоточились на ощущениях от игрового процесса. Нам очень повезло, что у нас есть команда, которая действительно вовлечена в то, как игра ощущается, и мы хотим, чтобы игроки почувствовали, что это действительно лучшая версия, чем первая игра.

Blasphemous 2 выйдет на ПК и консолях 24 августа 2023 года