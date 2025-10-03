Адреналиновая аркадная гонка BlazeRush Anniversary Edition вышла в VK Play

11 лет назад вышла игра BlazeRush. Это великолепные аркадные 3D-гонки с мультиплеером и с изометрической камерой, созданные российской студией Targem Games. Она была выпущена на консоли PlayStation 3 и ПК через сервис Steam в октябре 2014 года.

BlazeRush Anniversary Edition — специальное издание аркадной гонки. Оно содержит базовую игру и дополнительный контент — аддон Star Track. Для тех, кто до этого не был знаком с тайтлом, это неплохая возможность нагнать упущенное. Тем более что теперь набор доступен на VK Play.

Отличительной чертой BlazeRush от других гоночных игр является акцент на локальный мультиплеер на одном экране для 4 игроков и возможность в любой момент присоединиться к игре. Это создает атмосферу веселья и непредсказуемости, так как игроки могут присоединяться и выходить из игры в любой момент, влияя на ход гонки