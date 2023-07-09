Состоялся анонс экшена Bleach: Soul Resonance ©

Студия Black Moon объявила о разработке экшен/RPG по мотивам вселенной "Блич" под названием Bleach: Soul Resonance, которая выйдет на консолях и ПК в 2024 году.

Выпущенный геймплейный трейлер демонстрирует бои в стиле арены, где игроки сражаются 1 на 1 с противником. Режимы, персонажи и системы на данный момент не слишком подробно описаны. Однако разработчик поделился некоторой информацией, заявив:

"Все члены Black Moon Studio - большие поклонники BLEACH", - написали разработчики на официальном сайте игры. "Мы держали этот проект очень близко к сердцу, и его необходимо отполировать перед официальным запуском".

Кроме расплывчатой даты запуска в 2024 году, никаких других дат для Soul Resonance подтверждено не было. Разработчики пообещали, что будет проведено несколько раундов бета-тестирования, так что нетерпеливые фанаты смогут получить некоторое игровое время до официального запуска.

А пока вы можете посмотреть анонсирующий геймплейный трейлер ниже: