Bleach: Soul Resonance 2024 г.
4.5 2 оценки

Состоялся анонс экшена Bleach: Soul Resonance

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butcher69
Новости

Студия Black Moon объявила о разработке экшен/RPG по мотивам вселенной "Блич" под названием Bleach: Soul Resonance, которая выйдет на консолях и ПК в 2024 году.

Выпущенный геймплейный трейлер демонстрирует бои в стиле арены, где игроки сражаются 1 на 1 с противником. Режимы, персонажи и системы на данный момент не слишком подробно описаны. Однако разработчик поделился некоторой информацией, заявив:

"Все члены Black Moon Studio - большие поклонники BLEACH", - написали разработчики на официальном сайте игры. "Мы держали этот проект очень близко к сердцу, и его необходимо отполировать перед официальным запуском".

Кроме расплывчатой даты запуска в 2024 году, никаких других дат для Soul Resonance подтверждено не было. Разработчики пообещали, что будет проведено несколько раундов бета-тестирования, так что нетерпеливые фанаты смогут получить некоторое игровое время до официального запуска.

А пока вы можете посмотреть анонсирующий геймплейный трейлер ниже:

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
XDDRUS

ООО это слэшер, а не очередной наруто?

6
sapov

Это экшен РПГ. Ждём открытый мир?)

3
CTELC D.R.

Это мобилка...а жаль

-4
hpi CTELC D.R.

Где написано мобилка?

2
pomer93 CTELC D.R.
которая выйдет на консолях и ПК в 2024 году.

пост читал?

2
koolstorubro pomer93

Другие источники пишут что на iOS и Android. Издателем выступает Nuverse (издатели мобилок). Игра может выйти на пк как Marvel Snap скорее всего.

0
Kamishini1993

Если можно будет пройтись по всему сюжету от начала до конца и увидеть даже что то новенькое то жду, вообще ждал давно игру по бличу

5
DarkTenshi666

это конечно было бы збс, но

1
LinkerGont

Механика парирования из Metal Gear Rising мне нравится

1
Cstrp

Ждал появление пустого ичиго в батле с бьякуей, эх, ждемс

1
Ds_Raider

2023 год, не могут модельки нормальные сделать и ланшафт

1
Just-a-your-King

Эх, этой игры я ждал лет 10 назад когда блич был на волне. Сейчас просто интересно, че у них там выйдет.

0
hpi

Главное наличие истории для прохождения.

0
CCKrizalid

Что-то особой разницы между этим и Bleach Soul Resurreccion с PS3 не вижу. Разве что эффекты и объём локаций. Хотя то что выйдет на ПК, это определённо радует.

0
viperzic

Всегда хотел насовать Бьякуе...

0