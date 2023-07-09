Состоялся анонс экшена Bleach: Soul Resonance

Студия Black Moon объявила о разработке экшен/RPG по мотивам вселенной "Блич" под названием Bleach: Soul Resonance, которая выйдет на консолях и ПК в 2024 году.
Выпущенный геймплейный трейлер демонстрирует бои в стиле арены, где игроки сражаются 1 на 1 с противником. Режимы, персонажи и системы на данный момент не слишком подробно описаны. Однако разработчик поделился некоторой информацией, заявив:
"Все члены Black Moon Studio - большие поклонники BLEACH", - написали разработчики на официальном сайте игры. "Мы держали этот проект очень близко к сердцу, и его необходимо отполировать перед официальным запуском".
Кроме расплывчатой даты запуска в 2024 году, никаких других дат для Soul Resonance подтверждено не было. Разработчики пообещали, что будет проведено несколько раундов бета-тестирования, так что нетерпеливые фанаты смогут получить некоторое игровое время до официального запуска.
А пока вы можете посмотреть анонсирующий геймплейный трейлер ниже:
ООО это слэшер, а не очередной наруто?
Это экшен РПГ. Ждём открытый мир?)
Это мобилка...а жаль
Где написано мобилка?
пост читал?
Другие источники пишут что на iOS и Android. Издателем выступает Nuverse (издатели мобилок). Игра может выйти на пк как Marvel Snap скорее всего.
Если можно будет пройтись по всему сюжету от начала до конца и увидеть даже что то новенькое то жду, вообще ждал давно игру по бличу
это конечно было бы збс, но
Механика парирования из Metal Gear Rising мне нравится
Ждал появление пустого ичиго в батле с бьякуей, эх, ждемс
2023 год, не могут модельки нормальные сделать и ланшафт
Эх, этой игры я ждал лет 10 назад когда блич был на волне. Сейчас просто интересно, че у них там выйдет.
Главное наличие истории для прохождения.
Что-то особой разницы между этим и Bleach Soul Resurreccion с PS3 не вижу. Разве что эффекты и объём локаций. Хотя то что выйдет на ПК, это определённо радует.
Всегда хотел насовать Бьякуе...