Souls-подобная RPG Bleak Faith: Forsaken выйдет на PS5 и Xbox Series 5 июля

Perp Games выпустит разработанную Archangel Studios ролевую игру Bleak Faith: Forsaken для PlayStation 5 и Xbox Series 5 июля, сообщил издатель.
Bleak Faith: Forsaken впервые вышла на ПК в Steam и GOG 10 марта 2023 года.
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игра вроде норм но как можно было сделать настолько убогое управление уму непостижимо
надеюсь с геймпала будет управляться норм и исправят баги) помню по ступенькам вверх кувыркнулся и ускорился до сверхзвуковой в соседнюю скалу. А так атмосфера там прямо таки потрясная, локации удивили идеей (башни растущие с неба например в начале)