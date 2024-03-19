Souls-подобная RPG Bleak Faith: Forsaken выйдет на PS5 и Xbox Series 5 июля

Perp Games выпустит разработанную Archangel Studios ролевую игру Bleak Faith: Forsaken для PlayStation 5 и Xbox Series 5 июля, сообщил издатель.

Bleak Faith: Forsaken впервые вышла на ПК в Steam и GOG 10 марта 2023 года.

Исследуйте последние остатки цивилизации в этом огромном, неумолимом и взаимосвязанном мире. Узнайте, что осталось от его истории. Откройте для себя очаги цивилизации в постоянно расширяющейся Омниструктуре. Потеряйтесь в путешествии, непохожем ни на одно другое.