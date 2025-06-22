Появились новые скриншоты и подробности экшена Blood Message

Китайские разработчики из 24 Entertainment Studio при поддержке NetEase представили новые скриншоты и подробности предстоящего сюжетного экшена Blood Message.
Действие игры развернется в 848 году на фоне исторического восстания в Дуньхуане, где игроки познакомятся с драматичной историей безымянного курьера и его маленького сына. Разрываясь между выполнением важной миссии и заботой о ребенке, главному герою предстоит пройти опасный путь через охваченную войной страну.
Разработчики обещают разнообразные локации - от безжизненных пустынь до оживленных городов, где игрокам придется сталкиваться с осадами и другими угрозами. Blood Message сочетает элементы приключенческого экшена и survival-механик, предлагая стелс-секции и жесткие рукопашные схватки.
Особое внимание уделено глубокой сюжетной линии, исследующей восточные ценности чести, семейных уз и самопожертвования. Протяженность эпического путешествия составит около 3000 ли (примерно 1600 километров), а игровые локации будут вдохновлены реальными пейзажами Восточной и Центральной Азии.
Проект, создающийся на Unreal Engine 5, выйдет на PC и консолях (точные платформы не уточняются). Официальная дата релиза Blood Message пока остается неизвестной.
Протяженность эпического путешествия составит около 3000 ли (примерно 1600 километров), а игровые локации будут вдохновлены реальными пейзажами Восточной и Центральной Азии.
Если так и будет это просто Эпик рил
Если не локи не будут пустыми...
Очередная лапша на уши общественности. У меня вот тоже в TSW2 каждый рейс бывает и по 50-60 км, а бывает и по 100-120 км. Причём реального расстояния ибо в реальном времени все. В итоге мисии за 50 в среднем 2500-3000 км накатываю.
Красиво но нужен гемплей.
Его ещё не нарисовали!)))
зато тебе уже нарисовали клоунский нос)))гордись этим
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