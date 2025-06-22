Появились новые скриншоты и подробности экшена Blood Message

Китайские разработчики из 24 Entertainment Studio при поддержке NetEase представили новые скриншоты и подробности предстоящего сюжетного экшена Blood Message.

Действие игры развернется в 848 году на фоне исторического восстания в Дуньхуане, где игроки познакомятся с драматичной историей безымянного курьера и его маленького сына. Разрываясь между выполнением важной миссии и заботой о ребенке, главному герою предстоит пройти опасный путь через охваченную войной страну.

Разработчики обещают разнообразные локации - от безжизненных пустынь до оживленных городов, где игрокам придется сталкиваться с осадами и другими угрозами. Blood Message сочетает элементы приключенческого экшена и survival-механик, предлагая стелс-секции и жесткие рукопашные схватки.

Особое внимание уделено глубокой сюжетной линии, исследующей восточные ценности чести, семейных уз и самопожертвования. Протяженность эпического путешествия составит около 3000 ли (примерно 1600 километров), а игровые локации будут вдохновлены реальными пейзажами Восточной и Центральной Азии.

Проект, создающийся на Unreal Engine 5, выйдет на PC и консолях (точные платформы не уточняются). Официальная дата релиза Blood Message пока остается неизвестной.