Открытый мир The Blood of Dawnwalker вдохновлялся "Готикой"

The Blood of Dawnwalker, ролевая игра от польской студии Rebel Wolves, основанной режиссером The Witcher 3 Конрадом Томашкевичем, был официально анонсирован в понедельник. Следующие несколько дней авторы раскрывали все новые подробности. Последняя информация касается структуры мира.

Для нас важнее всего сюжет и эмоции, которые от него исходят. В трейлере мы показали, как группа вампиров свергает правящего короля в этой долине и захватывает власть. Отправив главного героя в путешествие по другим регионам и странам, мы не добьемся нужного эффекта - мы хотим показать, каким был бы этот мир под чужим деспотичным правлением. Это ключевой момент для нас. У меня очень приятные воспоминания о "Готике", действие которой также происходило в закрытой области. Мы хотим пойти по этому пути, потому что считаем, что так мы расскажем более интересную историю. С другой стороны, важно помнить, что это только начало большой саги, и мы будем путешествовать по эпохам, так что все придет со временем.

Информация о том, что создатели вдохновлялись, в частности, первой "Готикой", - как мед на сердце для поклонников RPG. Кроме того, такая структура имеет смысл, учитывая, что вся кампания проходит в течение 30 дней, так что у протагониста скорее не будет времени на путешествия в другие регионы.