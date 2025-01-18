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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 152 оценки

Открытый мир The Blood of Dawnwalker вдохновлялся "Готикой"

Procy_on
Новости

The Blood of Dawnwalker, ролевая игра от польской студии Rebel Wolves, основанной режиссером The Witcher 3 Конрадом Томашкевичем, был официально анонсирован в понедельник. Следующие несколько дней авторы раскрывали все новые подробности. Последняя информация касается структуры мира.

Для нас важнее всего сюжет и эмоции, которые от него исходят. В трейлере мы показали, как группа вампиров свергает правящего короля в этой долине и захватывает власть. Отправив главного героя в путешествие по другим регионам и странам, мы не добьемся нужного эффекта - мы хотим показать, каким был бы этот мир под чужим деспотичным правлением. Это ключевой момент для нас. У меня очень приятные воспоминания о "Готике", действие которой также происходило в закрытой области. Мы хотим пойти по этому пути, потому что считаем, что так мы расскажем более интересную историю. С другой стороны, важно помнить, что это только начало большой саги, и мы будем путешествовать по эпохам, так что все придет со временем.

Информация о том, что создатели вдохновлялись, в частности, первой "Готикой", - как мед на сердце для поклонников RPG. Кроме того, такая структура имеет смысл, учитывая, что вся кампания проходит в течение 30 дней, так что у протагониста скорее не будет времени на путешествия в другие регионы.

38
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Andrew Shimansky

вот это годнота..еще больше стал ждать ее после этой новости

10
Alex Row

Что-то слишком много новостей об этой игре, и одна лучше другой. Сейчас нафантазируют себе игру десятилетия - а потом начнётся "а где то да сё?" Хз- дождусь геймплейных видосов, а потом уже буду слюни пускать. А так-то проект выглядит интересно- и стилистика, и сеттинг, и лор. Да и разрабы не какие-то ноунеймы.

4
UralGames83Ru

Это хорошо, желаем разрабам удачи! Пускай у них все получится, трейлер мне понравился!

2
Пользователь ВКонтакте

Видимо после квеста в Тесхам мутна разрабов реально зацепила идея власти вампиров над посланием и это круто-помню читал их законы спускаясь с Регисом в подземелье // Александр Смирнов

2
as1c

Надеюсь у них получится, и мы увидим это все в игре.

1
AssertiveCaoimhe

Главное чтоб не кинули как в фейбле или в кп 2077

0
PanKotovsky

Еще б она вышла в этом году, а не через 3 года, например...

0
Blimpini

мне эта игра напоминает Assassins Valhalla..

-1
Neradzurri

Морровинд лучше Готики)))

-11
Pravdarub

Готика лучше морровинда. Не люблю геймплей ради геймплея. Должна быть атмосфера и сюжет. А в морровинде дженнерик фентези в дженерик мирке.

3
PanKotovsky

В Готике по тем временам мир живой, ты прям там живешь, у каждого характер, история, цели. И мир реальный, хоть и фэнтези. А Морра красиво конечно было, атмосферно, но как-то не верилось во все это, не было чувства соучастия в происходящем...

-1