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об игре
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 383 оценки

Как утверждает известный датамайнер, выпуск ремастера/ремейка Bloodborne не зависит от FromSoftware

Gruz_
Новости

Уже много лет ведутся разговоры о возможном переиздании игры в виде ремастированной версии или, возможно, полного ремейка в стиле Demon's Souls. Однако до сих пор ничего так и не вышло, но это не вина FromSoftware.

Лэнс Макдональд, хорошо известный в мире модеров, утечек и датамайнеров по играм FromSoftware, ответил на комментарии, обвиняющие японскую студию в сложившейся ситуации. Он пояснил, что отсутствие переиздания Bloodborne никак не зависит от команды Миядзаки, и подтвердил, что "не они решают, возвращать ли Bloodborne".

При этом никаких других компаний, кроме FromSoftware, не упоминается, но и так понятно, что речь идет об издателе, Sony Interactive Entertainment, явно не заинтересованном в переиздании игры, созданной силами From и Sony Japan Studio (организации, которая по состоянию на 2021 год больше не существует).

Так почему же ни с того ни с сего снова заговорили о ремастере игры? Потому что Bloodborne, очевидно, продалась гораздо лучше, чем о ней заявляла Sony (они говорили о продажах от 1 до 2 миллионов копий, но этот показатель остановился в 2015 году), и эта новость разожгла искру в сообществе, жаждущем ремейка или ремастера как никогда раньше.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Да понятно, что это Сони мутит.

4
caliskan

Важны стартовые продажи, а они были не очень. Но ремастер и выпуск на ПК явно бы отбился, не понятно почему не хотят выпустить, может решили сделать ремейк как демонов, но они совсем мало продались

0
ZAUSA

Как эмулятор доделают, так сразу Sony побежит недоделанный порт продавать. Только и останется потом сравнивать то, кто больше железо нагружает, кривой порт или эмулятор.

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