Как утверждает известный датамайнер, выпуск ремастера/ремейка Bloodborne не зависит от FromSoftware

Уже много лет ведутся разговоры о возможном переиздании игры в виде ремастированной версии или, возможно, полного ремейка в стиле Demon's Souls. Однако до сих пор ничего так и не вышло, но это не вина FromSoftware.
Лэнс Макдональд, хорошо известный в мире модеров, утечек и датамайнеров по играм FromSoftware, ответил на комментарии, обвиняющие японскую студию в сложившейся ситуации. Он пояснил, что отсутствие переиздания Bloodborne никак не зависит от команды Миядзаки, и подтвердил, что "не они решают, возвращать ли Bloodborne".
При этом никаких других компаний, кроме FromSoftware, не упоминается, но и так понятно, что речь идет об издателе, Sony Interactive Entertainment, явно не заинтересованном в переиздании игры, созданной силами From и Sony Japan Studio (организации, которая по состоянию на 2021 год больше не существует).
Так почему же ни с того ни с сего снова заговорили о ремастере игры? Потому что Bloodborne, очевидно, продалась гораздо лучше, чем о ней заявляла Sony (они говорили о продажах от 1 до 2 миллионов копий, но этот показатель остановился в 2015 году), и эта новость разожгла искру в сообществе, жаждущем ремейка или ремастера как никогда раньше.
Да понятно, что это Сони мутит.
Важны стартовые продажи, а они были не очень. Но ремастер и выпуск на ПК явно бы отбился, не понятно почему не хотят выпустить, может решили сделать ремейк как демонов, но они совсем мало продались
Как эмулятор доделают, так сразу Sony побежит недоделанный порт продавать. Только и останется потом сравнивать то, кто больше железо нагружает, кривой порт или эмулятор.