Авторы королевской битвы "Vampire: The Masquerade - Bloodhunt" предлагают вам забрать 5000 токенов

Авторы королевской битвы Vampire: The Masquerade - Bloodhunt обьявили о кратковременной акции, в которой любой желающий может получить 5000 токенов на свой аккаунт, а также четыре косметических предмета совершенно бесплатно.

Такой жест доброй воли связан с техническими неполадками серверов игры, из-за которых игроки испытывали проблемы со входм в игру последние недели. Токены можно потратить на покупку любых косметических предметов во внутриигровом магазине.

Чтобы получить эти монеты, вам необходимо войти в свою учетную запись, прокрутить свой профиль вниз, а затем нажать на строчку «Использовать код», набрав COMPENSATION2024 (Код действителен до 31 марта 2024 года).

Напоминаем вам, что релиз Vampire: The Masquerade - Bloodhunt состоялся в 2022 году для РС и PlayStation 5. Игра получила положительные отзывы от игроков за хороший геймплей, но в то же время проект был подвергнут критике из-за ужасного технического состояния игры. На данный момент количество одновременно играющих в Steam колеблится от 500 до 700 игроков.