Авторы королевской битвы "Vampire: The Masquerade - Bloodhunt" предлагают вам забрать 5000 токенов

Авторы королевской битвы Vampire: The Masquerade - Bloodhunt обьявили о кратковременной акции, в которой любой желающий может получить 5000 токенов на свой аккаунт, а также четыре косметических предмета совершенно бесплатно.
Такой жест доброй воли связан с техническими неполадками серверов игры, из-за которых игроки испытывали проблемы со входм в игру последние недели. Токены можно потратить на покупку любых косметических предметов во внутриигровом магазине.
Чтобы получить эти монеты, вам необходимо войти в свою учетную запись, прокрутить свой профиль вниз, а затем нажать на строчку «Использовать код», набрав COMPENSATION2024 (Код действителен до 31 марта 2024 года).
Напоминаем вам, что релиз Vampire: The Masquerade - Bloodhunt состоялся в 2022 году для РС и PlayStation 5. Игра получила положительные отзывы от игроков за хороший геймплей, но в то же время проект был подвергнут критике из-за ужасного технического состояния игры. На данный момент количество одновременно играющих в Steam колеблится от 500 до 700 игроков.
Геймплей и вправду хорошо сделан, динамично и эффектно, но всем уже осточертели БР в любом виде, и привлечь тематикой вампиров эта небольшая студия не смогла, денег на раскрутку и поддержку проекта не хватило.
)))
её же вроде закрыть хотели, или передумали?
Не, они обьявили что крупных обновлений больше не будут выпускать, а сервера будут работать... играйте.
Не, я брезгую.
А можно уже вторую часть The Masquerade... а то анонсировали и забыли.. может быть изначально не планировали выпускать её, а просто что бы хайпануть и притянуть народ в королевскую битву вампиров?
там нечему выходить. там первая часть лучше чем то что они наваяли опять
Ну это можно узнать только поиграв. Я ждал вторую часть так как в первую играл когда она вышла... вот бы ещё блодрейн ремейкнули без внедрения повесточки
обещают в конце года, последнее время разработчики постоянно публикуют новые материалы по игре
Вторую часть вроде как уже заново переделывают
вам не кажется что уже пора становится реально вампиром или вдаваться в подробности криогеники чтобы дождаться через лет 10-15 выхода 2 части маскарада. они могут просто отменить ее поскольку их снова могут не устроить то что он сделали с игрой
Да ладно она еще жива ? лучше супер пацаны 2 были живы чем этот мусор эх ща в супер пипл сыграть