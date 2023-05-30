"Королевская битва" Vampire: The Masquerade - Bloodhunt получила нововведения на основе голосования игроков ©

После недавнего заявления авторов о том, что "Королевская битва" Vampire: The Masquerade - Bloodhunt больше не станет получать крупные обновления, они все-таки выпустили не такой уж и маленький патч. Причем все нововведения были основаны исключительно на голосовании игрового сообщества, т.е. большинство игроков получили то, о чем просили.

В Vampire: The Masquerade - Bloodhunt была обновлена основная карта для режима "Королевская битва". Некоторые зоны в Праге были переработаны как внешне, так и функционально, а также были добавлена новая точка интереса в виде антикварного магазина с полезным лутом. Кроме того, на просторах ночной Праги вампиры обнаружат новый автоматический дробовик. Он не только имеет довольно-таки компактные размеры, но и увеличенный магазин и высокую скорострельность. По заявлению авторов, по характеристикам новая пушка является сильным конкурентом для других дробовиков.

Обновление также привнесло новую локацию для режима "Командный бой насмерть". Теперь игроки смогут сразиться в гнетущей атмосфере на уже небезызвестном Пражском кладбище. Помимо всего прочего, было исправлено немало ошибок, препятствующих комфортному игровому опыту.