Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodhunt представят свою следующую игру на The Game Awards 2023

Многопользовательский экшен в жанре «Королевская битва», события которого разворачиваются в классической вселенной Vampire: The Masquerade, где секты вампиров воюют на улицах и крышах Праги.

Выберите стиль игры, идите в одиночку или объединитесь с другими игроками, чтобы сражаться с соперниками и враждебной сущностью, которая стремится уничтожить всех вампиров. Используйте свои сверхъестественные силы, оружие и кровь, чтобы стать сильнее, чтобы охотиться, сражаться и суметь выжить.