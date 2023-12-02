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Vampire: The Masquerade - Bloodhunt 27.04.2022
6.2 109 оценок

Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodhunt представят свою следующую игру на The Game Awards 2023

butcher69
Новости

Sharkmob, команда разработчиков соревновательной многопользовательской игры Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, представит на The Game Awards 2023 свою новую игру, созданную в сотрудничестве с Level Infinite.

Эту новость сообщил официальный профиль шоу в социальных сетях. Как вы знаете, оно стартует ночью 8 декабря в 3:30 по московскому времени времени.

Тизер проекта начинается с конкретной подсказки ("надвигается буря") и показывает именно ночные сцены, в которых небо разрывают молнии, но без предоставления дальнейших подробностей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SubaruBrzDream

Бедная World of darkness,что с тобой делают((

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