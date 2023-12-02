Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodhunt представят свою следующую игру на The Game Awards 2023

Sharkmob, команда разработчиков соревновательной многопользовательской игры Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, представит на The Game Awards 2023 свою новую игру, созданную в сотрудничестве с Level Infinite.
Эту новость сообщил официальный профиль шоу в социальных сетях. Как вы знаете, оно стартует ночью 8 декабря в 3:30 по московскому времени времени.
Тизер проекта начинается с конкретной подсказки ("надвигается буря") и показывает именно ночные сцены, в которых небо разрывают молнии, но без предоставления дальнейших подробностей.
Бедная World of darkness,что с тобой делают((