Следующее обновление Bloodstained: Ritual of the Night позволит вам одеть Мириам как Шантай

ArtPlay сообщила, что с обновлением 1.5 Bloodstained: Ritual of the Night также добавится набор костюмов, которые позволят одеть Мириам в образ Шантае, персонажа из одноименного сериала, в котором она защищает свой город от различных угроз. . Он будет называться Half-Genie Cosmetic Pack и будет включать в себя:

Наряд полуджинна (слот для тела)

Жилет полуджинна (слот для аксессуаров)

Тиара полуджинна (слот для аксессуаров)

Рискованный клинок (слот для оружия)

Рискованный пистолет (слот для оружия)

Рискованная бандана (слот для головы)

Огненный шар полуджинна (направленный осколок)

Каждый из предметов набора можно оборудовать самостоятельно и улучшить. В любом случае, экипировав весь набор, вы получите в качестве бонуса специальную строку состояния.

Обновление 1.5 пока полностью не раскрыто, но оно должно стать последним перед анонсом сиквела, неоднократно предложенного автором Кодзи Игараси. В конце концов, первое приключение Мириам было запущено в 2019 году, так что сейчас самое время его расширить.

Недавно было объявлено, что Bloodstained: Ritual of the Night было продано тиражом более 2 миллионов копий.