Следующее обновление Bloodstained: Ritual of the Night позволит вам одеть Мириам как Шантай

ArtPlay сообщила, что с обновлением 1.5 Bloodstained: Ritual of the Night также добавится набор костюмов, которые позволят одеть Мириам в образ Шантае, персонажа из одноименного сериала, в котором она защищает свой город от различных угроз. . Он будет называться Half-Genie Cosmetic Pack и будет включать в себя:
- Наряд полуджинна (слот для тела)
- Жилет полуджинна (слот для аксессуаров)
- Тиара полуджинна (слот для аксессуаров)
- Рискованный клинок (слот для оружия)
- Рискованный пистолет (слот для оружия)
- Рискованная бандана (слот для головы)
- Огненный шар полуджинна (направленный осколок)
Каждый из предметов набора можно оборудовать самостоятельно и улучшить. В любом случае, экипировав весь набор, вы получите в качестве бонуса специальную строку состояния.
Обновление 1.5 пока полностью не раскрыто, но оно должно стать последним перед анонсом сиквела, неоднократно предложенного автором Кодзи Игараси. В конце концов, первое приключение Мириам было запущено в 2019 году, так что сейчас самое время его расширить.
Недавно было объявлено, что Bloodstained: Ritual of the Night было продано тиражом более 2 миллионов копий.