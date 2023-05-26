Симулятор управление казино Blooming Business: Casino вышел на ПК в Steam ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр Curve Games и парижский (Франция) разработчик инди-игр Homo Ludens сообщили, что их симулятор управления казино с животными «Blooming Business: Casino» стал доступен для ПК в Steam.

Вдохновленная расцветом Лас-Вегаса в 1950-х годах, Blooming Business: Casino – это уникальная игра в жанре симулятора, в которой эстетика ретро-лас-Вегаса и обитатели животных сочетаются в сатирическом взгляде на формулу магната. Игроки должны спроектировать, построить и управлять собственным ретро-казино в шумном мире, полном драмы и опасностей, где пределов нет.

Превратите казино из игорного дома в самое громкое имя в городе в этой захватывающей новой версии жанра симуляторов.

Blooming Business: Casino позволяет игрокам открыть для себя свой стиль управления и сделать свой собственный выбор, вызывая различные сюжетные события в зависимости от того, как они справляются с разворачивающейся драмой.