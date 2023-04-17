Симулятор управления казино Blooming Business: Casino выйдет на ПК в Steam 23 мая ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр Curve Games и парижский (Франция) разработчик инди-игр Homo Ludens объявили, что их бизнес-симулятор управления казино на тему животных Blooming Business: Casino выйдет на ПК в Steam 23 мая 2023 года.

В Blooming Business: Casino эстетика, вдохновленная Лас-Вегасом 1960-х годов, и обитатели животных сочетаются в сатирической интерпретации формулы магната.

Homo Ludens также сообщили, что при запуске будет доступен настраиваемый игровой режим «песочница». В отличие от кампании, игроки могут настраивать типы казино, предметы, украшения и игры казино при игре в режиме песочницы одним из двух способов: творческий режим и бесконечный режим.

В творческом режиме игроки могут играть в любом казино из кампании, где все разблокировано, включая все предметы, игры казино, темы украшений и исследования в области управления. В бесконечном режиме игроки могут выбирать начальное казино и игровые параметры, но им необходимо самим разблокировать все бонусы и предметы из дерева исследований.

Blooming Business: Casino — это уникальная игра в жанре симулятора с сатирическим сюжетом. Игроки должны спроектировать, построить и запустить собственное ретро-казино в шумном мире, полном драмы и опасностей. Работайте вместе с животными, которые совсем не приятны, и старайтесь максимально удовлетворить клиентов, одновременно выполняя сложные требования клиентов.

Игра предлагает исследование фэнтезийного мира, где игроки воплощают в себе роль менеджера казино. Привлекайте различные типы клиентов с конкурентоспособными вкусами! Наполните казино своей индивидуальностью и займите место на Стрипе. Игроки могут вырастить казино из игорного дома до крупнейшего имени в городе, где нет предела возможному, в этом захватывающем новом подходе к жанру управления симуляторами.