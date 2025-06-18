Аниме-RPG Blue Archive выйдет на ПК в конце июня

Студия Nexon выпустит ПК-версию своей ролевой игры Blue Archive 24 июня 2025 года. На мобильных устройствах RPG в аниме-стилистике вышла еще в 2021 году.

По сюжету игрок отправится в огромный город школьников Киотос. В роли Cэнсэя он возглавит федеральное бюро детективов «Шале». Вместе со своими ученицами он будет расследовать инциденты, происходящие в городе, и раскрывать его тайны.

В Blue Archive нужно будет собрать отряд из разных учениц, развивать с ними отношения и выполнять их личые поручения. Также в игре доступны сюжетные задания, PvP-арена и совместные PvE-рейды. У игры низкие системные требования, так что для ее запуска не потребуется мощное железо.