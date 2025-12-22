Создатели Blue Prince отрицают использование генеративного искусственного интеллекта в своей игре

Скандал вокруг дисквалификации Clair Obscur: Expedition 33 с церемонии Indie Game Awards 2025 года имел серьёзные последствия. RPG от Sandfall Interactive была лишена наград за использование генеративного ИИ.

Некоторые пользователи интернета защищали Expedition 33, утверждая, что независимые игры, такие как Blue Prince, также использовали искусственный интеллект в процессе разработки. Однако издатель Raw Fury уточнил ситуацию, заявив, что в Blue Prince ИИ не использовался.

Для тех, кому нужно подтверждение: в Blue Prince не использовался ИИ. Игра была создана и разработана с учётом человеческого инстинкта Тондой Росом, Догубомбом и его командой. Это результат восьми лет разработки, подпитываемый воображением и креативностью, и мы чрезвычайно гордимся тем, чего добился Тонда.

После дисквалификации Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince была признана игрой года на Indie Game Awards.