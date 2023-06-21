Blue Protocol: 600 000 зарегистрированных пользователей и 200 000 одновременных игроков за неделю ©

Японский запуск Blue Protocol, судя по всему, прошел успешно: Bandai Namco объявила, что игра достигла 600 000 зарегистрированных пользователей и 200 000 одновременных игроков, и все это в течение недели.



На Западе Blue Protocol отложена, ее дебют в США и Европе состоится только в 2024 году, и кто знает, может быть, к тому времени мы увидим значительно улучшенный опыт по сравнению с нынешним, ведь сейчас у игры проблемы с багами и производительностью.

Анонсированная ровно четыре года назад, Blue Protocol - это новая MMORPG от Bandai Namco, выполненная в стиле аниме и фэнтезийном сеттинге. Игра предлагает неплохую графику, динамичную боевую систему и захватывающий сюжет: аспекты, которые, несомненно, поспособствовали достигнутым цифрам в Японии.