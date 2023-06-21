Игроки Blue Protocol раздевают до трусов своих персонажей, чтобы повысить производительность в игре ©

На днях состоялся релиз новый амбициозной многопользовательской ролевой игры Blue Protocol в анимешном стиле. Проект пока доступен только для игроков из Японии, но уже успел завоевать внушительную популярность. Многие игроки обратили внимание на игру совсем не из-за фэнтезийного мира и PvE-составляющих, судя по всему, им просто одна действительно уникальная особенность игры связанная с производительностью. Дело в том, что в игре для повышения FPS нужно раздеть своего персонажа.

Как сообщается, раздевание героев в Blue Protocol оказался реально рабочим методом для улучшения производительности игры. Игроки теперь практически всегда снимают всю экипировку со своих персонажей, оставляя их в одних трусах. Данный метод позволяет увеличить количество FPS при совместном прохождении рейдов и данжей.

Игрокам пришлось пойти на такие ухищрения из-за проблем с производительностью Blue Protocol во время игры в кооперативном режиме. Во время динамичных битв появляться такое огромное количество эффектов, что это вызывает просадки FPS на любом железе. Эффект низкой производительность удается нивелировать только, если раздеть персонажа. Как бы это странно не звучало, но метод оказался рабочим и ничуть не смущает геймеров.

Глобальный запуск бесплатной Blue Protocol, ожидается в начале 2024 года на ПК и консолях.