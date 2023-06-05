Новый трейлер Blue Protocol демонстрирует эмоции и стикеры ©

Bandai Namco готовится к выпуску в Японии своей грядущей MMORPG Blue Protocol, и недавно был опубликован новый трейлер. Этот трейлер демонстрирует, как вы можете общаться в игре (помимо обычного чата), включая симпатичные эмоции и различные стикеры, которые позволят вам быстро понять суть. Это, вероятно, будет удобно для игроков, использующих контроллер.

Мы также узнали, что команда разработчиков готовится сделать предварительную загрузку японской версии завтра в преддверии предстоящего локального запуска. Игрокам за пределами Японии, к сожалению, придется ждать гораздо дольше, если вы не готовы играйте на японских серверах без английской локализации.

Blue Protocol – это бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, ориентированной на боевые пропуска и платную косметику. Она выйдет в Японии 14 июня 2023 года на ПК.

Он включает в себя чрезвычайно глубокий набор настроек персонажа, предназначенный для того, чтобы игроки могли создать своего идеального персонажа в стиле аниме, помимо быстрых боевых действий, интересного развития персонажа и повествования.

О западном релизе было объявлено в декабре 2022 года во время The Game Awards, и он выйдет в 2024 году для ПК, PS5 и Xbox Series X|S после недавней задержки. Его издаст Amazon Games, которая планирует бета-версию на 2023 год для ПК.