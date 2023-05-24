Новый трейлер Blue Protocol демонстрирует великолепные окружение и просторы ©

Bandai Namco выпустила новый трейлер своей грядущей MMORPG Blue Protocol. Трейлер посвящен окружению, включая города, магазины, пышные равнины и безлюдные пустыни. Это хороший обзор мира Blue Protocol, с которым игроки уже могли познакомиться в предыдущих бета-тестах.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, то это бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется боевым пропускам и платной косметике. Она выйдет в Японии 14 июня этого года.



Игра разрабатывается командой Project Blue Sky, которая является совместной инициативой Bandai Namco Online и Bandai Namco Studios, и была анонсирована еще в 2019 году. Уже проведено три бета-теста для японской аудитории, которая приняла геймплей достаточно хорошо.



Западный релиз был объявлен в декабре 2022 года на церемонии The Game Awards и состоится в 2024 году для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Издателем выступит Amazon Games, которая планирует бета-тест на ПК на 2023 год.