Blue Protocol 2024 г.
6 82 оценки

Новый трейлер Blue Protocol посвящен кастомизации одежды

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Procy_on
Новости

Bandai Namco выпустила еще один трейлер своей предстоящей MMORPG Blue Protocol. На этот раз трейлер посвящен многочисленным костюмам, которые вы можете приобрести и носить в игре, чтобы создать свой любимый образ в стиле аниме, используя довольно уникальный дизайн персонажей и художественный стиль Blue Protocol.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, то это условно-бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется боевым пропускам и платной косметике. Игра разрабатывается командой Project Blue Sky, которая является совместной инициативой Bandai Namco Online и Bandai Namco Studios, и была анонсирована еще в 2019 году. Уже проведено три бета-теста для японской аудитории, которая приняла геймплей достаточно хорошо.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Eminence

Она когда нибудь выйдет или одни видео будут?

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Doomshfaft

14 июня. Потому столько видосов и сыпят, чтобы интерес подогреть.
Но гайдзинов это, разумеется, не касается.

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