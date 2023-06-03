Новый трейлер Blue Protocol посвящен кастомизации одежды ©

Bandai Namco выпустила еще один трейлер своей предстоящей MMORPG Blue Protocol. На этот раз трейлер посвящен многочисленным костюмам, которые вы можете приобрести и носить в игре, чтобы создать свой любимый образ в стиле аниме, используя довольно уникальный дизайн персонажей и художественный стиль Blue Protocol.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, то это условно-бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется боевым пропускам и платной косметике. Игра разрабатывается командой Project Blue Sky, которая является совместной инициативой Bandai Namco Online и Bandai Namco Studios, и была анонсирована еще в 2019 году. Уже проведено три бета-теста для японской аудитории, которая приняла геймплей достаточно хорошо.



