Дебютный трейлер экранизации Borderlands должен выйти уже завтра

Кинокомпания Lionsgate совместно с разработчиками из студии Gearbox Software уже несколько лет активно работают над киноадаптацией знаменитой серии кооперативных шутеров Borderlands. Экранизация имеет звездный актерский состав, среди которых затесались Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис и многие другие. Увидеть их в образах любимых персонажей игры можно будет уже совсем скоро. Авторитетный инсайдер сообщил о том, что в ближайшее время выйдет первый трейлер экранизации Borderlands.

Информацией о скорой премьере дебютного ролика фильма по мотивам Borderlands поделилась одна из актрис ленты в социальных сетях. Если верить опубликованным данным девушки, трейлер будет опубликован завтра, ближе к вечеру по американскому часовому поясу. Ролик не будет слишком продолжительным, но должен представить всех главных исполнителей в киноадаптации.

Экранизация Borderlands прошла достаточно трудный и очень долгий этап производства. Фильм по мотивам шутера начали снимать еще в 2021 году, а премьера была запланирована на 2022 год. Из-за творческих разногласий и технических трудностей выход фильма несколько раз переносили, а финальным монтажом и во все занимался другой постановщик. Как это отразилось на финальном качестве ленты узнаем уже этим летом. Премьера экранизации Borderlands запланирована на август этого года.