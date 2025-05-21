На серию Borderlands обрушилась волна негативных отзывов в Steam

Пока студия Gearbox занята доработкой Borderlands 4, на другие игры серии обрушилась волна негативных отзывов в Steam. Это произошло после того, как нынешний владелец Gearbox, Take-Two Interactive, обновила EULA (лицензионное соглашение с конечным пользователем).
Если говорить о Borderlands и Borderlands 2, то самые последние отзывы, то есть написанные за последние 30 дней, «в основном негативные». Что касается Borderlands 3, то здесь, напротив, отзывы «смешанные». Впрочем, во всех случаях причина одна и та же. По данным Game Rant, Take-Two внесла ряд изменений, которые недавно вступили в силу, и теперь у них будет больше доступа к информации о клиентах, что заставило фанатов усомниться в мотивах компании и, следовательно, в собственной безопасности, и теперь они выплескивают свое недовольство в виде обзоров с критикой серии в Steam.
В частности, выделяются два элемента. Во-первых, компания дает себе право собирать личную информацию о пользователях, такую как имя, пароли, номера телефонов или IP-адреса. В свою очередь, второй пункт запрещает использование кодов и модов, которые могут негативно повлиять на опыт других игроков, дать нечестное преимущество или предоставить доступ к платному контенту.
Правда, изменения условий соглашения критикуют не все, и некоторые подходят к этому вопросу с более холодной головой. Во-первых, было отмечено, что данные, собираемые Take-Two, мало чем отличаются от тех, что уже много лет собирают с игроков другие издатели. Тем более что игроки по собственной воле предоставляют эти данные разработчикам при создании аккаунта в системе SHiFT.
А вот изменения, касающиеся модов, многие восприняли как объявление о борьбе со всеми фанатскими проектами. Это отчасти объяснимо, учитывая, что Take-Two «прославилась» тем, что ранее запрещала значительные модификации для серии GTA. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что компания собирается начать борьбу с игроками, играющими с модами в Borderlands исключительно в одиночном режиме.
Не обошлось и без отсылок к GTA 6, согласно которым это будет одним из этапов подготовки к выходу следующей большой игры Rockstar. Это всего лишь домыслы, но они эффективно усиливают ярость геймеров по отношению к Take-Two.
Очередной сирун который не прошёл мимо, а зашёл и оставил коммент , чтобы все знали))
Типичное стадо, им сказали что где-то что-то плохое, пошли минусы ставить. Недавно, также на релизе утонула в дизах Mandragora. А то, что абсолютно каждая программа это делает или что телефон постоянно прослушивает голос для рекомендаций, это думать надо
То, что все капиталисты так делают, не значит, что этому не нужно сопротивляться.
Да какая борьба, никто из них даже не ответит что там есть в EULA
Вперёд, пг воин, родина тебя не забудет!
И опять эти жадные уроды ведут себя как жадные уроды.
Вот когда станете "жадным уродом", тогда и рассуждайте о "жадных уродах".
Что за дегенератская логика? Это что бы фильмы смотреть нужно сдавать экзамен на режиссёра, так что ли?
Нет, но это не значит, что любой может рассуждать о том, как работать режиссёром.
по чему же? критика так и работает
сколько же бездельников этих негативщиков то собралось в
Читеры возбухают.
А защитников то сколько
😁😆🤣
Сам себе пздатый друг 😁😆🤣 // Гервант Ривскай
Кон Чен Ый