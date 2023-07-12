Borderlands 20.10.2009
8.8 2 760 оценок

По словам Джейми Ли Кертис, экранизация Borderlands выйдет в 2024 году

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butcher69
Новости

В экранизации Borderlands Джейми Ли Кертис сыграет роль доктора Патриции Таннис, персонажа, который появлялся в нескольких играх серии. Несмотря на свою научную гениальность, Таннис несколько эксцентрична, и ей с трудом удается сохранить рассудок после приключений в качестве искателя Хранилища на Пандоре.

В новом интервью Entertainment Weekly Кертис подтвердила, что некоторые элементы ее характера из игр будут присутствовать и в фильме, в том числе и тот факт, что она больна аутизмом. Кертис также высоко оценила фильм, сказав, что он "немного перегружен, довольно сумасбродный, веселый".

У нее аутизм. Она странная женщина, у которой объектная сексуальность, когда она влюбляется в неодушевленные предметы. Она - персонаж, который знал мать героини Кейт Бланшетт, поэтому я и снимаюсь в фильме. Я - связь с ранним прошлым Кейт.

На данный момент дата выхода фильма Borderlands не определена, однако Кертис считает, что он выйдет в 2024 году

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Дичт или не дичь, вот в чём вопрос!?)))

4
KompuaCujeje

все равно интересно глянуть, вообще не в курсах был про фильм

0
NarkoSky

Надеюсь не испоганят экранизацию.

0
TAPAKAH222
Надеюсь не испоганят экранизацию.

Чтобы кто-то когда-то посмел испортить экранизацию игры? Вот никогда...

0
zatohka

Да там уже столько пересьемок было что сценарист сказал чтобы имя его убрали из фильма,нет ни одного кадра или даже тизера,так что выйдет как обычно полная шляпа.

0
Daringer

В оригинальной борде Таннис молодая и симпатичная, а они бабушку на роль берут, да уж, зато ясно чего стоит ожидать, хотя мне кажется и без этого понятно что там будет.

0