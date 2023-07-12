По словам Джейми Ли Кертис, экранизация Borderlands выйдет в 2024 году

В экранизации Borderlands Джейми Ли Кертис сыграет роль доктора Патриции Таннис, персонажа, который появлялся в нескольких играх серии. Несмотря на свою научную гениальность, Таннис несколько эксцентрична, и ей с трудом удается сохранить рассудок после приключений в качестве искателя Хранилища на Пандоре.
В новом интервью Entertainment Weekly Кертис подтвердила, что некоторые элементы ее характера из игр будут присутствовать и в фильме, в том числе и тот факт, что она больна аутизмом. Кертис также высоко оценила фильм, сказав, что он "немного перегружен, довольно сумасбродный, веселый".
У нее аутизм. Она странная женщина, у которой объектная сексуальность, когда она влюбляется в неодушевленные предметы. Она - персонаж, который знал мать героини Кейт Бланшетт, поэтому я и снимаюсь в фильме. Я - связь с ранним прошлым Кейт.
На данный момент дата выхода фильма Borderlands не определена, однако Кертис считает, что он выйдет в 2024 году
Дичт или не дичь, вот в чём вопрос!?)))
все равно интересно глянуть, вообще не в курсах был про фильм
Надеюсь не испоганят экранизацию.
Чтобы кто-то когда-то посмел испортить экранизацию игры? Вот никогда...
Да там уже столько пересьемок было что сценарист сказал чтобы имя его убрали из фильма,нет ни одного кадра или даже тизера,так что выйдет как обычно полная шляпа.
В оригинальной борде Таннис молодая и симпатичная, а они бабушку на роль берут, да уж, зато ясно чего стоит ожидать, хотя мне кажется и без этого понятно что там будет.