По словам Джейми Ли Кертис, экранизация Borderlands выйдет в 2024 году ©

В экранизации Borderlands Джейми Ли Кертис сыграет роль доктора Патриции Таннис, персонажа, который появлялся в нескольких играх серии. Несмотря на свою научную гениальность, Таннис несколько эксцентрична, и ей с трудом удается сохранить рассудок после приключений в качестве искателя Хранилища на Пандоре.

В новом интервью Entertainment Weekly Кертис подтвердила, что некоторые элементы ее характера из игр будут присутствовать и в фильме, в том числе и тот факт, что она больна аутизмом. Кертис также высоко оценила фильм, сказав, что он "немного перегружен, довольно сумасбродный, веселый".

У нее аутизм. Она странная женщина, у которой объектная сексуальность, когда она влюбляется в неодушевленные предметы. Она - персонаж, который знал мать героини Кейт Бланшетт, поэтому я и снимаюсь в фильме. Я - связь с ранним прошлым Кейт.

На данный момент дата выхода фильма Borderlands не определена, однако Кертис считает, что он выйдет в 2024 году