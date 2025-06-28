Pure Arts представила реплику маски Психа из Borderlands

Компания PureArts представляет статую маски Психа, которая создана по мотивам игры Borderlands. Реплика маски известного бандита-психопата выполнена в масштабе 1:1.

Маска изготовлена из полирезины и включает в себя глаза со светящимися светодиодами, свободно вращающуюся ржавую основу Buzz Axe, а также оружие и двигатель на тыльной стороне.

Психи в Borderlands - это бесшабашные отморозки, плевать хотевшие на свою жизнь. Такие безумцы обожают орать и ржать, нести всякую чушь и набрасываться на искателей хранилищ.

Идеальное дополнение для любого охотника за хранилищами, эксклюзивное издание PureArts ограничено всего 250 экземплярами по цене € 649,00. В комплект входит также тематическая подставка в виде автомата Ammo Dump Vending Machine. Выпуск запланирован на 2 квартал 2026 года. Доступно только на сайте PureArts