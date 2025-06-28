Pure Arts представила реплику маски Психа из Borderlands

Компания PureArts представляет статую маски Психа, которая создана по мотивам игры Borderlands. Реплика маски известного бандита-психопата выполнена в масштабе 1:1.
Маска изготовлена из полирезины и включает в себя глаза со светящимися светодиодами, свободно вращающуюся ржавую основу Buzz Axe, а также оружие и двигатель на тыльной стороне.
Психи в Borderlands - это бесшабашные отморозки, плевать хотевшие на свою жизнь. Такие безумцы обожают орать и ржать, нести всякую чушь и набрасываться на искателей хранилищ.
Идеальное дополнение для любого охотника за хранилищами, эксклюзивное издание PureArts ограничено всего 250 экземплярами по цене € 649,00. В комплект входит также тематическая подставка в виде автомата Ammo Dump Vending Machine. Выпуск запланирован на 2 квартал 2026 года. Доступно только на сайте PureArts
"Компания PureArts представляет статую маски Психа..." - статую? о0 какие же у нее параметры? м. б. статуэтку, все-таки?
650 евро ??? это что за ценообразование ...
И ведь кто то купит
Лучше выпустили бы реплику член леденец Питчфорда за 70 евросов, чтобы сосали и радовались)