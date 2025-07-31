Borderlands 4 стала доступна для предзаказа на Switch 2

После презентации Nintendo Direct, где были показаны проекты от сторонних студий, компания раскрыла детали предзаказа Borderlands 4 для новой консоли Switch 2. Игра уже доступна для покупки, и игрокам предлагают на выбор сразу несколько изданий с различным контентом.

Стандартное издание Borderlands 4 на Switch 2 стоит $69,99. В качестве бонуса за предзаказ покупатели получат набор Gilded Glory Pack — он включает скин Охотника за Убежищем, уникальный внешний вид для оружия и дрона ECHO-4.

Расширенное издание Deluxe обойдётся в $99,99. В него входят базовая версия игры, скин Firehawk’s Fury для оружия, комплект Bounty Pack, а также четыре уникальные зоны с новыми заданиями и боссами, четыре карты Охотника с испытаниями и наградами, косметика, оружие и четыре новых транспортных средства.

Наиболее полное издание — Super Deluxe — включает всё вышеперечисленное, а также два новых играбельных персонажа, два сюжетных дополнения с основными и побочными миссиями, две новые локации, ещё больше снаряжения и косметики, а также Ornate Order Pack и Vault Hunter Pack. Эти наборы добавляют новые облики, головы, тела, а также скины для ECHO-устройств.

Borderlands 4 на Switch 2 обещает быть полноценной частью франшизы — с обилием контента и расширенными возможностями для персонализации, которые будут доступны с первого дня.