Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 309 оценок

Gearbox опровергла слухи о шпионском ПО в Borderlands 4

IKarasik IKarasik

Gearbox выпустила официальное заявление после новых обвинений в том, что Borderlands 4 якобы содержит шпионское ПО. Поводом стали опасения игроков относительно условий использования издателя Take-Two.

В обращении компания подчеркнула, что подобные утверждения не соответствуют действительности:

«Take-Two не использует шпионское ПО в своих играх», — заявила Gearbox. — «Мы понимаем обеспокоенность сообщества, но прозрачность и доверие всегда были нашей целью».

По словам разработчиков, политика конфиденциальности Take-Two распространяется на все проекты и перечисляет возможные варианты сбора данных, однако это не означает, что каждый пункт применяется в каждой игре. Чаще всего речь идёт об идентификаторах устройств или аккаунтов, необходимых для корректной работы сервисов и персонализации интерфейса, например, отображения имени игрока.

Отдельно компания затронула тему модификаций. В условиях использования запрещаются читы, хаки и эксплойты, которые дают несправедливое преимущество или нарушают игровой процесс. Однако «большинство одиночных и некоммерческих модов, уважающих авторские права», обычно не становятся предметом преследования.

Таким образом, Gearbox постаралась развеять опасения игроков, заявив, что никакого «шпионского софта» в Borderlands 4 нет, а сбор данных ограничивается стандартными механизмами для поддержки работы игры и защиты от нечестных практик.

23
20
Комментарии:  20
GleamingUngus

Типичная атака на компанию.
Лживые слухи, а 80% людей наивно верят во всё

15
GleamingUngus

Так-же обогали windows11 и именно то обновление, которое закрывает самые критичные уязвимости, которые касаются всех пользователей винды.
Потом в сентябре вышла статистика, что часть людей (миллионы) перешли на 10 винду, а ещё часть (тоже миллионы людей) удалили это обновление.
Это же просто была атака, чтобы люди удаляли очень нужное обновление.

11
Mazaxati

Выход Borderlands 4 это самая крупная атака на компанию! Пичфорд же говорил что Борда будет божественна и за неё и 200 баксов не жалко будет заплатить, а тут кусок гoвна кто-то выпустил что бы опорочить компанию

11
Roy1010 Mazaxati

Они не обосрались! Им как обычно подкинули г*вно в штаны.

agula98

Верим, я поверил кабан кабаныч же не может врать

6
iWZn00b
6
J a r v i s

Конечно опровергла . Но как на самом деле я скажу строками из Библии: Ибо нет в устах их истины: сердце их — пагуба, гортань их — открытый гроб, языком своим льстят

6
Haranis

Скорее надевайте шапочки из фольги!

5
Лидер Мур

и крестики!

7
jax baron

Врут как дышат, ага взяли и поверили, если разговоры уже идут значит так и есть, тем более новый античит не изведан.

5
Геральт Батькович

Лучше бы согласились, а так получается что у них банально руки из жопы.

3
Diablonos

Ну да, ну да. Ещё кому то кроме юбейсофт надо знать, какую порнуху смотрят школьники. Смотрите что бы Хэрбокс мамке не слила всю вашу конфиденциальную инфу.

3
A E

ага
встроенная в UE5 телеметрия не в счет

2
Alex40001

это дружеское по которое отслеживает читеров ну и все что творится еа компе ну и сайты посещаемые смотрит.... кароче все как всегда

2
