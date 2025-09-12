Gearbox опровергла слухи о шпионском ПО в Borderlands 4

Gearbox выпустила официальное заявление после новых обвинений в том, что Borderlands 4 якобы содержит шпионское ПО. Поводом стали опасения игроков относительно условий использования издателя Take-Two.

В обращении компания подчеркнула, что подобные утверждения не соответствуют действительности:

«Take-Two не использует шпионское ПО в своих играх», — заявила Gearbox. — «Мы понимаем обеспокоенность сообщества, но прозрачность и доверие всегда были нашей целью».

По словам разработчиков, политика конфиденциальности Take-Two распространяется на все проекты и перечисляет возможные варианты сбора данных, однако это не означает, что каждый пункт применяется в каждой игре. Чаще всего речь идёт об идентификаторах устройств или аккаунтов, необходимых для корректной работы сервисов и персонализации интерфейса, например, отображения имени игрока.

Отдельно компания затронула тему модификаций. В условиях использования запрещаются читы, хаки и эксплойты, которые дают несправедливое преимущество или нарушают игровой процесс. Однако «большинство одиночных и некоммерческих модов, уважающих авторские права», обычно не становятся предметом преследования.

Таким образом, Gearbox постаралась развеять опасения игроков, заявив, что никакого «шпионского софта» в Borderlands 4 нет, а сбор данных ограничивается стандартными механизмами для поддержки работы игры и защиты от нечестных практик.