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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 148 оценок

Gearbox раскрыла сроки разработки Borderlands 4

Gruz_ Gruz_

Gearbox Entertainment много говорила о масштабности Borderlands 4, называя ее «самой большой вселенной» на сегодняшний день и рассказывая о якобы миллиардах единиц оружия и аксессуаров. Насколько масштабным будет геймплей, еще только предстоит выяснить, но с точки зрения разработки, работа над ней ведется уже давно.

В последнем эпизоде цикла Creator's Voice о версии для Nintendo Switch 2 креативный директор Рэнди Варнелл рассказал, что разработка началась в 2019 году, сразу после выхода Borderlands 3. По словам Варнелла, команда потратила шесть лет на то, чтобы «наполнить Borderlands великими приключениями».

Глава Gearbox назвал Nintendo Switch 2 "идеальной платформой" для Borderlands 4

Borderlands 4 выйдет 12 сентября этого года на нескольких платформах. Наряду с релизом на PC, PS5 и Xbox Series X|S, игра появится и на Nintendo Switch 2, продажи которой стартуют 5 июня. При этом разработчики готовят не простой порт, а версию, созданную и адаптированную под возможности новой гибридной консоли большой N.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Christer G

Удачи с продажами.

3
K0t Felix

Найдутся, кто купят

Christer G K0t Felix

Конечно, посмотрим на онлайн.

Misha Mi

Как выйдет, заценим что они там наворотили)) Кто знает, а вдруг норм будет)

1
Пользователь ВКонтакте

Оптимизон, наверно опять будет такими же стрёмным, как в третьей части. // Nvidia Power

это никогда не шрекончитс

оптимизация в этой серии точно такая-же как в гта 4, майнкрафте (java) и морровинде на современном железе