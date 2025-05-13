Gearbox раскрыла сроки разработки Borderlands 4

Gearbox Entertainment много говорила о масштабности Borderlands 4, называя ее «самой большой вселенной» на сегодняшний день и рассказывая о якобы миллиардах единиц оружия и аксессуаров. Насколько масштабным будет геймплей, еще только предстоит выяснить, но с точки зрения разработки, работа над ней ведется уже давно.

В последнем эпизоде цикла Creator's Voice о версии для Nintendo Switch 2 креативный директор Рэнди Варнелл рассказал, что разработка началась в 2019 году, сразу после выхода Borderlands 3. По словам Варнелла, команда потратила шесть лет на то, чтобы «наполнить Borderlands великими приключениями».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября этого года на нескольких платформах. Наряду с релизом на PC, PS5 и Xbox Series X|S, игра появится и на Nintendo Switch 2, продажи которой стартуют 5 июня. При этом разработчики готовят не простой порт, а версию, созданную и адаптированную под возможности новой гибридной консоли большой N.